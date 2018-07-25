Чудеса да и только

Какие виниры выбрать?

Существует две основные разновидности виниров: керамические и композитные. Керамические представляют собой специальные накладки из фарфора, которые производят в стоматологической лаборатории по индивидуальному слепку. Они выглядят наиболее натурально, так как материал по своим свойствам приближен к естественной эмали.

Композитные — изготавливаются непосредственно во рту у пациента, путем нанесения пломбировочного материала на зубы. Такие накладки обладают невысокими эстетическими характеристиками, а потому больше подходят для реставрации одного-двух зубов. Например, с помощью композитного материала можно закрыть скол зуба, избавиться от цветного пятна на эмали или отреставрировать незначительную неровность. Если речь идет об эстетических проблемах на всех передних зубах, то лучше сделать выбор в пользу керамических пластинок. Также существуют виниры из диоксида циркония — самый дорогостоящий и наименее распространенный вариант восстановления улыбки. Для их производства стоматологическая клиника должна владеть специальным оборудованием, а врач должен иметь большой опыт работы с этим материалом.