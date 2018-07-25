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Чудеса да и только

Мечтаете о шикарной голливудской улыбке в кратчайшие сроки?

25.07.2018 Нет комментариев

Чудеса да и только

ВИНИРЫ

Виниры — это тонкие пластинки из керамики или композитного материала. Их закрепляют на внешней стороне зубов, что позволяет полностью скрыть разнообразные дефекты. Они помогут избавиться от желтого или серого цвета зубов, сделают их форму эстетичной, а зубной ряд станет более ровным. Как правило, винирами закрывают передние зубы, которые видны при улыбке.

Чудеса да и только

Чудеса да и только
Уход за винирами

• Осуществляйте тщательный каждодневный уход с помощью пасты,

зубной щетки, нити, а также ополаскивателя.

• Старайтесь избегать употребления красящих продуктов, таких как кофе,

крепкий чай, красное вино, а также красные соки.

• Не оказывайте на зубы жесткое механическое давление.

Например, не грызите орехи и не пытайтесь что-либо открыть зубами.

• Если вы страдаете бруксизмом или скрежетом зубами,

на ночь следует надевать специальную защитную каппу.

• Посещайте стоматолога раз в полгода для профилактического осмотра

и по необходимости для коррекции накладных пластинок.

Чудеса да и только

Чудеса да и только
Чудеса да и только

Какие виниры выбрать?

Существует две основные разновидности виниров: керамические и композитные. Керамические представляют собой специальные накладки из фарфора, которые производят в стоматологической лаборатории по индивидуальному слепку. Они выглядят наиболее натурально, так как материал по своим свойствам приближен к естественной эмали.

Композитные — изготавливаются непосредственно во рту у пациента, путем нанесения пломбировочного материала на зубы. Такие накладки обладают невысокими эстетическими характеристиками, а потому больше подходят для реставрации одного-двух зубов. Например, с помощью композитного материала можно закрыть скол зуба, избавиться от цветного пятна на эмали или отреставрировать незначительную неровность. Если речь идет об эстетических проблемах на всех передних зубах, то лучше сделать выбор в пользу керамических пластинок. Также существуют виниры из диоксида циркония — самый дорогостоящий и наименее распространенный вариант восстановления улыбки. Для их производства стоматологическая клиника должна владеть специальным оборудованием, а врач должен иметь большой опыт работы с этим материалом.

Чудеса да и только
Чудеса да и только

Чудеса да и только

Чудеса да и только
Чудеса да и только

МИНИ-ИМПЛАНТЫ

Мини-имплантация – это современная технология, которая позволяет справиться с полным или единичным отсутствием зубов, даже если обычные имплантаты бессильны.

Чудеса да и только

Существуют ситуации, когда классические имплантаты не способны справиться с проблемой отсутствия зубов. Например, если у пациента слишком узкая кость или она неудовлетворительного качества. Для таких случаев были спроектированы специальные мини-имплантаты. По сути, это те же штифты, но они значительно меньше обычных, их диаметр составляет всего 2 мм, а длина около 6-10 мм. Кроме этого, в отличие от классических имплантатов, мини-конструкции – это цельное изделие: они состоят из стержня и абатмента – связующего звена между штифтом и протезом.

Применяются мини-импланты для решения множества стоматологических проблем:

• Для дальнейшей установки съемных конструкций.

• Для исправления прикуса. В ортодонтии они широко используются для направления зубов в нормальное положение и способны значительно ускорить процесс лечения.

• В качестве подготовки зубов к последующему протезированию. Если в данный момент отсутствует возможность восстановить все утраченные зубы, вживление мини-имплантатов помогает предотвратить смещение оставшихся.

Чудеса да и только

Чудеса да и только

Чудеса да и только
Чудеса да и только

Как проходит процедура вживления мини-имплантатов

• Стоматолог делает местную анестезию и вводит анестетик.

• В слизистой десны и кости производится прокол с помощью ультразвукового бора.

• В место прокола вкручивается имплантат.

• В зависимости от индивидуальных показаний, протез устанавливается либо сразу, либо в течение короткого времени после операции.

• Стоматолог назначает пациенту обезболивающие препараты, которые могут понадобиться в первые дни после процедуры, а также дает рекомендации по уходу за конструкцией.

Чудеса да и только

Чудеса да и только
Чудеса да и только
Чудеса да и только
Чудеса да и только

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