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Тело второго утопленника нашли в Обском море спасатели Бердска

Водолазы обнаружили тело утонувшего сына в 70 метрах от найденного сутками раннее отца в Обском море Бердска. Тело передали сотрудникам полиции и родственникам

24.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Сергей Козин Нет комментариев

Тело второго утопленника нашли в Обском море спасатели Бердска

Сегодня, 25 июля, Сергей Козин, начальник поисково-спасательного подразделения ПСО рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что на 4 сутки найдено тело утонувшего мужчины в Обском море, который считался без вести пропавшим. Катер с тремя спасателями-водолазами бердского ПСО и двумя спасателями-водолазами сибирского спасательного отряда выехал в 12 часов дня на поиски утонувшего мужчины. В 16:30 работы поисковые работы были окончены.

— С учетом проведенных работ в прошлые дни водолазы начали работу на том участке, где нашли вчера утонувшего. Один водолаз отработал 30 минут. Второй водолаз на 20 минуте примерно в 70 метрах от найденного вчера тела мужчины, обнаружил второго утонувшего на глубине 3-4 метра. Его извлекли из воды, доставили до берега, передали сотрудникам полиции и родственникам, — рассказал Сергей Козин.

Тело второго утопленника нашли в Обском море спасатели Бердска

На 4 сутки нашли тела двоих мужчин

«Курьер.Среда.Бердск» сообщал, что вечером 21 июля в отряд ПСО Бердска поступило сообщение из ГУ МЧС по Новосибирской области о том, что на Обском море в устье реки Мельтюш, предположительно утонули 57-летний отец с 21-летним сыном , который недавно вернулся из армии. На следующий день спасатели получили официальную заявку на розыск пропавших из искитимской полиции. Там сообщалось, что есть основания полагать, что отец с сыном могли утонуть. На 4 сутки спасатели-водолазы нашли тела отца и сына.


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