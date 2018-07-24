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Индексировать пенсии ежегодно с 1 января обещает правительство

Средняя пенсия будет расти примерно на тысячу рублей в год и к 2024 году достигнет 20 тысяч рублей (сейчас 14,4 тыс.)

24.07.2018 Фото: Flickr Нет комментариев

Индексировать пенсии ежегодно с 1 января обещает правительство

В правительстве ранее заявляли, что в случае повышения пенсионного возраста в России пенсии будут индексироваться темпами выше инфляции — 7% в год

Правительство РФ ко второму чтению пенсионного законопроекта в Госдуме намерено внести изменения в порядок индексации пенсий — ежегодно с 1 января.

«В данный момент времени мы согласовали подходы к тому, что индексация пенсий будет осуществляться с 1 января каждого финансового года, и, соответственно, мы в рамках второго чтения предложим иной порядок индексации, чем был ранее», — сказала Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений во вторник.

Сейчас пенсии индексируются дважды: 1 февраля на уровень инфляции и 1 апреля с учетом доходов Пенсионного фонда России. В правительстве ранее заявляли, что в случае повышения пенсионного возраста в России пенсии будут индексироваться темпами выше инфляции — 7% в год, таким образом, средняя пенсия будет расти примерно на тысячу рублей в год и к 2024 году достигнет 20 тысяч рублей (сейчас 14,4 тыс.).

Между тем, ранее в июле замглавы Минтруда России Андрей Пудов заявлял, что в его ведомстве оценивают возможность изменить существующий порядок индексации пенсий — в феврале и в апреле — чтобы обеспечить рост средней пенсии в России на обещанные правительством 7% в год в случае принятия изменений в пенсионное законодательство.

«Мы рассматриваем вопрос о модернизации процедуры индексации пенсии, имея ввиду, что годовой доход пенсионера вырастет на 12 тысяч», — сказал Пудов на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике в 12 июля, отвечая на вопросы сенаторов — членов профильного комитета Совета Федерации, как обеспечить рост пенсии на 12 тысяч в год, если пенсия индексируется во второй и четвертый месяц года.

Источник: Интерфакс


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