Первым вице-мэром станет зам по строительству и городскому хозяйству в Бердске

Внеочередная сессия городского Совета депутатов пройдет 31 июля в Бердске. Народные избранники рассмотрят три вопроса: о внесении изменений в решение горсовета о бюджете Бердска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, о внесении изменений в решение горсовета «Об утверждении структуры администрации города Бердска» и об утверждении «Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Бердске в новой редакции».

На внеочередной сессии депутатам предстоит решить, будет ли у мэра первый заместитель или нет.

В соответствии с Уставом города Бердска в структуру администрации входят первый заместитель главы администрации, заместители главы администрации, управляющий делами и структурные подразделения администрации.

В действующую структуру администрации входят три заместителя главы администрации: по строительству и городскому хозяйству, по вопросам экономического развития, по социальной политике и управляющий делами.

С целью приведения в соответствие устава города Бердска в структуре администрации предлагается исключить должность заместителя главы администрации (по строительству и городскому хозяйству) и ввести должность «первый заместитель главы администрации».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на сессии горсовета 19 июня депутаты отказались исключать из структуры исполнительной власти должность первого вице-мэра. Эта поправка в Устав города не набрала нужного числа голосов.

Существующая модель управления в Бердске не соответствовала нормативам постановления правительства Новосибирской области. В действующую структуру горадминистрации входили первый замглавы, четыре заместителя и управделами. Поступило предложение утвердить оптимизированную структуру мэрии и установить следующие должности: замглавы по вопросам экономического развития, заместитель по строительству и городскому хозяйству, зам по социальной политике и управделами.

На публичных слушаниях 24 мая рассмотрели предложения по проекту решения и из устава исключили строчку «первый заместитель главы администрации». 5 июня подготовили проект. Но он не прошел голосование на сессии.

По словам спикера бердского горсовета Валерия Бадьина, ему непонятно, почему депутаты захотели, чтобы у главы был первый зам. Вопрос об исключении первого зама из структуры администрации рассматривали на всех депутатских комитетах, но те депутаты, которые подняли вопрос на сессии, видимо, на комитетах не присутствовали, предположил Бадьин.

Что же произойдет, если депутаты примут решение вернуть должность первого заместителя главы?

— Решать, кто станет первым замом — это полномочия главы. Это не наши полномочия. Захотел глава — назначил пять замов, захотел — три, захотел — убрал первого зама. Это он решает и это его заместители. По моему мнению, по этому вопросу депутаты превысили свои полномочия. Я считаю, что на пять замов нужен первый зам, а зачем первый зам среди трех — мне непонятно, — высказал свою точку зрения «Курьер. Среда. Бердск» Валерий Бадьин.

Как подчеркнул спикер горсовета депутатов, сократив в администрации должности двух замов, бюджет выиграл 3 млн рублей в год.

Если депутаты проголосуют за первого заместителя главы, то им станет заместитель главы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» мэр Евгений Шестернин.

— Каждый заместитель отвечает за свое направление, помимо этого есть функции первого зама — более широкие, — подчеркнул Евгений Анатольевич.

В том случае, если большинство депутатов проголосуют против первого зама, останется в силе действующая структура — три заместителя: зам по экономике Жанна Шурова, зам по соцвопросам Сергей Носов, зам по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.