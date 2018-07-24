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Шок: Девочки зарубили котенка топором и выложили видео казни в интернет

Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту ЧП, которое произошло в Бурлинском районе.

24.07.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Шок: Девочки зарубили котенка топором и выложили видео казни в интернет

Прокуратурой Бурлинского района организована проверка в связи с размещением в социальных сетях видеоролика о жестоком обращении с котенком подростками, сообщает Прокуратура Алтайского края.

Ранее, 23 июля 2018 года, в социальных сетях был выложен видеоролик, в котором заснято убийство котенка двумя несовершеннолетними девочками.

В ходе проверки установлено, что данное происшествие произошло в одном из населенных пунктов Бурлинского района Алтайского края. Несовершеннолетние девочки зарубили котенка топором. При этом они снимали произошедшее на видео, которое впоследствии было размещено в социальных сетях.

Прокуратурой будет дана оценка действиям виновниц гибели животного, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе образовательной организации, в которой они обучаются.

По результатам проверки будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.

 


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(1) Комментарий

  1. Adeli

    От редакции:
    Что будит в детях жестокость?

    Цепная реакция.
    Дети тоже смотрят интернет, и чем больше репостов фактов жестокости, тем больше они ее копируют и транслируют дальше. Так что, редакция, продолжайте в том же духе — побольше печатайте фактов пожирнее, желательно с фотографиями, с видео, мясокровькишки , не отставайте от ТВ, приумножайте

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