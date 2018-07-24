Несколько месяцев не могут дозвониться до 51 родителя, стоящих в очереди за местом в детсады Бердска
Тело второго утопленника нашли в Обском море спасатели Бердска
Индексировать пенсии ежегодно с 1 января обещает правительство
Первым вице-мэром станет зам по строительству и городскому хозяйству в Бердске
Минобороны отдаст землю для строительства дороги по ул. Горького в Бердске
Шок: Девочки зарубили котенка топором и выложили видео казни в интернет
Несанкционированный проезд автомобилей через железную дорогу обнаружили в Бердске
Дальнобойщиков обяжут менять устройства системы «Платон» каждые три года
2000 кубов воды с хлоркой из бассейна «Ремикс» не нанесли ущерб акватории Бердска
В коме находится сбитая с коляской мама на пешеходном переходе в Бердске
От редакции:
Что будит в детях жестокость?
Цепная реакция.
Дети тоже смотрят интернет, и чем больше репостов фактов жестокости, тем больше они ее копируют и транслируют дальше. Так что, редакция, продолжайте в том же духе — побольше печатайте фактов пожирнее, желательно с фотографиями, с видео, мясокровькишки , не отставайте от ТВ, приумножайте
2 1