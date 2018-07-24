Шок: Девочки зарубили котенка топором и выложили видео казни в интернет

Прокуратурой Бурлинского района организована проверка в связи с размещением в социальных сетях видеоролика о жестоком обращении с котенком подростками, сообщает Прокуратура Алтайского края.

Ранее, 23 июля 2018 года, в социальных сетях был выложен видеоролик, в котором заснято убийство котенка двумя несовершеннолетними девочками.

В ходе проверки установлено, что данное происшествие произошло в одном из населенных пунктов Бурлинского района Алтайского края. Несовершеннолетние девочки зарубили котенка топором. При этом они снимали произошедшее на видео, которое впоследствии было размещено в социальных сетях.

Прокуратурой будет дана оценка действиям виновниц гибели животного, а также работе органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе образовательной организации, в которой они обучаются.

По результатам проверки будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования.