Дальнобойщиков обяжут менять устройства системы «Платон» каждые три года

Намерение ведомства обусловлено сроком действия средств криптографической защиты информации в бортовых устройствах.

Минтранс предложил обязать владельцев грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн менять устройства для работы с системой «Платон» каждые три года. Проект постановления правительства, который в случае принятия установит эту норму, размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Дополнить правила взимания платы положениями, обязывающими собственников (владельцев) транспортных средств контролировать срок службы бортовых устройств (сторонних бортовых устройств), а оператора системы взимания платы — осуществлять замену бортовых устройств при истечении срока службы», — говорится в документе.

«Срок службы таких устройств составляет три года и обусловлен сроком действия установленных в них средств криптографической защиты информации, обеспечивающих достоверность и некорректируемость данных, передаваемых бортовыми устройствами», — считает Минтранс.

В системе «Платон» размер платы за пользование автодорогами рассчитывается на основании данных, полученных от бортовых устройств.

Ожидается, что постановление вступит в силу в сентябре 2018 года.

«Платон» — государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой более 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Сейчас тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за километр. Минтранс рассчитывает, что в 2018 году сборы составят 23 млрд рублей.

Источник: ТАСС