КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам двухкомнатную квартиру
Продам 1 комнатную квартиру 2-я Заводская, 11/1!
Продам 3-ую квартиру! 8913-928-67-56 Людмила
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

2000 кубов воды с хлоркой их бассейна «Ремикс» не нанесли ущерб акватории Бердска

60 шахтеров объявили голодовку на золотодобывающем руднике в Забайкалье

Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%

Перекресток с отбойником, где сбили маму с коляской, требуют сделать безопасным жители Бердска

Экс-директора полигона ТБО Солопову суд Бердска оставил под домашним арестом

Социальное неравенство россияне называют самой главной проблемой

Перекрытием дороги добилась помывки загрязненной фекальным грунтом ул. Авиаторов жительница Бердска

Бердск вольется в «Академгордок 2.0»

Седьмой митинг против пенсионной реформы пройдет в Новосибирске

157 млн человек будут жить в России к 2036 году

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Дальнобойщиков обяжут менять устройства системы «Платон» каждые три года

В системе «Платон» размер платы за пользование автодорогами рассчитывается на основании данных, полученных от бортовых устройств.

24.07.2018 Фото: Википедия Один комментарий

Дальнобойщиков обяжут менять устройства системы Платон каждые три года

Намерение ведомства обусловлено сроком действия средств криптографической защиты информации в бортовых устройствах.

Минтранс предложил обязать владельцев грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн менять устройства для работы с системой «Платон» каждые три года. Проект постановления правительства, который в случае принятия установит эту норму, размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

«Дополнить правила взимания платы положениями, обязывающими собственников (владельцев) транспортных средств контролировать срок службы бортовых устройств (сторонних бортовых устройств), а оператора системы взимания платы — осуществлять замену бортовых устройств при истечении срока службы», — говорится в документе.

«Срок службы таких устройств составляет три года и обусловлен сроком действия установленных в них средств криптографической защиты информации, обеспечивающих достоверность и некорректируемость данных, передаваемых бортовыми устройствами», — считает Минтранс.

В системе «Платон» размер платы за пользование автодорогами рассчитывается на основании данных, полученных от бортовых устройств.

Ожидается, что постановление вступит в силу в сентябре 2018 года.

«Платон» — государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами массой более 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Сейчас тариф «Платона» составляет 1,9 рубля за километр. Минтранс рассчитывает, что в 2018 году сборы составят 23 млрд рублей.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дальнобойщиков обяжут менять устройства системы «Платон» каждые три года Провал из-за дождей образовался на улице Рогачёва в Бердске 2000 кубов воды с хлоркой их бассейна «Ремикс» не нанесли ущерб акватории Бердска

(1) Комментарий

  1. Никола

    Опять поборы… Лучше бы приняли закон менять руководство страны каждые 3 года. А еще лучше — не менять, а сажать.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Фитнес"Лето"
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика