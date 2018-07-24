60 шахтеров объявили голодовку на золотодобывающем руднике в Забайкалье

Количество работников ООО «Дарасунский рудник» (Забайкальский край, принадлежит золотодобывающему ООО «Урюмкан»), объявивших голодовку из-за невыплаты заработной платы, увеличилось почти вдвое — до 60 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Сибирь» в пресс-службе краевого следственного управления СКР.

«Сначала объявили голодовку 33 человека, затем количество рабочих, которые присоединились к голодающим, увеличилось до 60 человек», — сказал пресс-секретарь, пояснив, что, по предварительным данным, им не выплачивали зарплату с начала года.

Следователи СКР уже выехали в поселок Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района, где побеседуют с работниками предприятия. Будут также опрошены руководители предприятия, затребованы и изучены бухгалтерские документы. При необходимости будет назначена бухгалтерская экспертиза. После выяснения всех обстоятельств следователи примут процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе краевой прокуратуры агентству сообщили, что из-за невыплаты заработной платы 92 работника ООО «Дарасунский рудник» приостановили работу, из них 33 человека объявили голодовку.

Прокуратура проводит проверку, рассматривается вопрос о привлечении руководителя к административной ответственности. Прокуратура еще 16 июля внесла представление руководителю предприятия об устранении нарушений законодательства.

В ноябре прошлого года сообщалось, что золотодобывающее ООО «Урюмкан» завершило сделку по приобретению ООО «Дарасунский рудник», которое входило в АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК).

Согласно изменениям, внесенным в ЕГРЮЛ, «Урюмкан» является владельцем 100% уставного капитала рудника.

В октябре ФАС удовлетворило ходатайство золотодобывающего ООО «Урюмкан» о приобретении 100% уставного капитала ООО «Дарасунский рудник», которое ранее входило в АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК).

«Дарасунский рудник» — проблемный актив ЮГК. В мае 2017 года более 80 шахтеров предприятия не вышли на поверхность из шахты «Юго-Западная» в связи со снижением размера оплаты труда и задержкой аванса. Позднее ЮГК объявило о принятом решении закрыть рудник и остановило на нем добычу.

В сентябре прошлого года горняки начали голодовку, требуя выплаты полного расчета при увольнении. Сумма долга составила 38 млн рублей. ЮГК в ответ на это заявила, что продала актив в середине августа, а новый собственник горняков на работу не принимал.

По данным прокуратуры Забайкальского края, в конце июля — начале августа на руднике было уволено 454 человека.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Урюмкан» зарегистрировано в Забайкальском крае в июне 2000 года, основной вид деятельности — добыча руд и песков драгоценных металлов. Компанией владеют два физлица.

«Южуралзолото» входит в пятерку крупнейших золотодобывающих предприятий России. Контролирующим акционером ЮГК с долей, близкой к 100%, является Константин Струков (через Ugold Limited). Активы ЮГК включают месторождения в Челябинской области (Кочкарское, Светлинское, Березняковское, Западный и Южный Курасан), Красноярском крае («Прииск Дражный» и ООО «Соврудник»), Хакасии («Коммунаровский рудник» (MOEX: CRYD).

Источник: Интерфакс