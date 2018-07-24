Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%

Одновременно фиксируются тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.

Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня. Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2% позволит дополнительно получить в бюджет 620 млрд рублей в год.

Инициатива также предлагает установить на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22% (в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования) и 10% — свыше установленной предельной величины.

В настоящее время в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф для исчисления взноса зависит от получаемой гражданином заработной платы. Если она ниже 85 тыс. рублей в год, то размер тарифа составляет 22%, если выше, то с превышения уплачивается взнос по ставке 10%. При этом предполагалось, что с 1 января 2021 года тариф вырастет до 26% и 10% соответственно.

Источник: Интерфакс