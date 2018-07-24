2000 кубов воды с хлоркой их бассейна «Ремикс» не нанесли ущерб акватории Бердска
60 шахтеров объявили голодовку на золотодобывающем руднике в Забайкалье
Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%
Перекресток с отбойником, где сбили маму с коляской, требуют сделать безопасным жители Бердска
Экс-директора полигона ТБО Солопову суд Бердска оставил под домашним арестом
Социальное неравенство россияне называют самой главной проблемой
Перекрытием дороги добилась помывки загрязненной фекальным грунтом ул. Авиаторов жительница Бердска
Бердск вольется в «Академгордок 2.0»
Седьмой митинг против пенсионной реформы пройдет в Новосибирске
«Повышение НДС на 2% позволит дополнительно получить в бюджет 620 млрд рублей в год»
Вот эти 620 млрд. рублей в год суть дополнительный налог на бедных потому что включен он будет в еду, в транспорт, в коммуналку, во всё то, чем пользуются все.
Таким образом можно примерно посчитать сколько отнимут у вас через эти 2%: 620 млрд / 140 млн. = по 4,5 тысяч с каждого россиянина, включая младенцев и пенсионеров в год.
Но вы не переставайте радоваться. Зато Россия — великая! Олимпиаду, чемпионат по футболу, Крым, Сирия, вот это всё. Это того стоило! Кушайте, не обляпайтесь.
3 0
Скажу мягко и если пропустит редакция — Депутаты ГОСДУМЫ — мужчины нетрадиционного поведения. Больше сказать нечего.
1 1