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Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%

Повышение НДС на 2% позволит дополнительно получить в бюджет 620 млрд рублей в год.

24.07.2018 Фото: minsvyaz.ru 2 коммент.

Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%

В настоящее время в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов

Одновременно фиксируются тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении правительственный закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%.

Документ был внесен в Госдуму правительством 16 июня. Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, повышение НДС на 2% позволит дополнительно получить в бюджет 620 млрд рублей в год.

Инициатива также предлагает установить на постоянной основе тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 22% (в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования) и 10% — свыше установленной предельной величины.

В настоящее время в законе закреплена регрессивная шкала страховых пенсионных взносов. Тариф для исчисления взноса зависит от получаемой гражданином заработной платы. Если она ниже 85 тыс. рублей в год, то размер тарифа составляет 22%, если выше, то с превышения уплачивается взнос по ставке 10%. При этом предполагалось, что с 1 января 2021 года тариф вырастет до 26% и 10% соответственно.

Источник: Интерфакс


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    «Повышение НДС на 2% позволит дополнительно получить в бюджет 620 млрд рублей в год»

    Вот эти 620 млрд. рублей в год суть дополнительный налог на бедных потому что включен он будет в еду, в транспорт, в коммуналку, во всё то, чем пользуются все.

    Таким образом можно примерно посчитать сколько отнимут у вас через эти 2%: 620 млрд / 140 млн. = по 4,5 тысяч с каждого россиянина, включая младенцев и пенсионеров в год.

    Но вы не переставайте радоваться. Зато Россия — великая! Олимпиаду, чемпионат по футболу, Крым, Сирия, вот это всё. Это того стоило! Кушайте, не обляпайтесь. :-D

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  2. СМОТРЯЩИЙ

    Скажу мягко и если пропустит редакция — Депутаты ГОСДУМЫ — мужчины нетрадиционного поведения. Больше сказать нечего.

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