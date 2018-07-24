Как обустроить отвод воды на даче?

Жизнь в частном доме имеет множество преимуществ, но есть и недостаток – это отсутствие централизованных систем подачи воды и водоотведения. Поэтому их организацию приходится осуществлять самостоятельно. Тогда жизнь на даче становится более комфортной и удобной.

Если вы только начинаете строительство дома, то организацию этих систем нужно обязательно включить в проект. Сложнее будет, если дом уже построен и придется разворотить часть участка для установки и проведения всех труб. Не очень большие трудности вызывает организовать подачу воды. Это можно сделать за счет бурения скважин или постройки колодцев. Более сложная задача — создать отвод стоков, т.е. канализацию.

Как организовать канализацию?

Частыми бывают случаи, когда в поселке функционирует централизованная система канализации, а дом не подключен к ней. Для этого нужно будет выполнить ряд действий, которые зависят от хозяина. В первую очередь для подключения следует получить разрешение, составить план-схему размещения труб и определить место врезки, а затем провести все необходимые работы. Если же центральная система отсутствует, то задача немного усложняется. В таком случае придется продумать организацию автономной канализации, а именно:

— определиться с видом такой конструкции (септик, колодец фильтрации или выгребная яма);

-рассчитать приблизительный объем емкости для стока, что будет зависеть от количества жителей и вида системы;

— определиться с типом внутренней канализации (напорный или безнапорный);

— выбрать место установки сооружения для очистки стоков.

Давайте подробнее разберемся с тем, что подразумевается под процессом организации автономной канализации и как выбрать ее подходящий вид. Такие конструкции отличаются принципом работы и организацией, при этом используются разные способы утилизации стоков. Канализация для частного дома должна соответствовать нескольким условиям, а именно: эффективная работа и достаточная степень очистки, незатратность в обслуживании и установке.

Выгребная яма

Выгребная яма является самым простым видом канализации и считается недостаточно эффективным решением. Для ее обустройства понадобится не очень много сантехнического оборудования. Процесс предполагает, что будет выкопана яма, которую обкладывают кирпичом и обрабатывают специальными средствами. Либо для сохранности экологичности участка в яму устанавливают бетонный резервуар (герметический накопитель). Сверху ее закрывают и делают небольшой люк для отслеживания наполнения и последующей откачки. Самостоятельно осуществить откачку не получится, кроме того, это опасно для жизни. Для решения таких задач обращаются в компании, которые предоставляют ассенизаторские услуги и привлекают специальную технику. Недостаток выгребной ямы заключается в дополнительных затратах на ее откачку. Это нужно обязательно учесть, причем стоимость таких услуг постоянно растет.

Использование септиков

Септики достаточно популярны в использовании, установка не вызовет особых трудностей и процесс очистки бытовых сточных вод стает проще. Септики могут быть двух видов: с механической (60%) или биологической (75%) очисткой. Принцип работы первых заключается в том, что используется несколько резервуаров (2-3 камеры) для того, чтобы стоки отстаивались и все вредные вещества оседали. Они достаточно просты и не требуют частой очистки, работают без электричества. Устройства с биологической очисткой считаются самыми эффективными, они компактны в установке, но их стоимость высокая. Воду после септиков часто используют в хозяйственных целях.

Если дом не оборудован системой канализации, это существенно усложняет быт хозяев, особенно после удобств городской квартиры. В то время как ее организация и комфорт в жилище приведет к желанию все чаще посещать дачу.