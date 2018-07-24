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2000 кубов воды с хлоркой их бассейна «Ремикс» не нанесли ущерб акватории Бердска

Специалисты «Центра лабораторного анализа и технических измерений» по СФО отобрали пробы воды в Обском водохранилище. Росприроднадзор не нашел основания для проведения надзорных мероприятий в парке «Ремикс». (ВИДЕО)

24.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Один комментарий

2000 кубов воды с хлоркой их бассейна Ремикс не нанесли ущерб акватории Бердска

Вода из порванного бассейна в «Ремиксе» вырвалась потоком сквозь бетонный фундамент парка

Бердчане могут не волноваться, вреда 2000 кубов воды с хлоркой акватории Бердска не нанесли. Напомним, что вечером 14 июля в парке семейного отдыха «Ремикс» порвался один из двух бассейнов. Вода просочилась из под фундамента на пляж Бердска. Очевидцы происходящего сняли видео и обратили внимание на то, что вода сильно пахла хлоркой. Из-за вылитой воды из «Ремикса» вдоль береговой линии образовались комки пены.

19 июля специалисты ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений» по Сибирскому федеральному округу в присутствии должностных лиц департамента Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу, отобрали пробы природной воды Новосибирского водохранилища в створе бассейна ниже и выше по течению.

«По результатам проведения лабораторных испытаний природных поверхностных вод Новосибирского водохранилища, проведенных в рамках обеспечения рейдовой проверки, установлено отсутствие превышения концентраций загрязняющих веществ в природных водах Новосибирского водохранилища», — гласит заключение центра лабораторного анализа и технических измерений по СФО от 20 июля. Специалисты Росприроднадзора пришли к выводу, что основания для проведения надзорных мероприятий в «Ремиксе» отсутствуют.

Администрация парка «Ремикс» в «урезанном» (ответы отправили не на все вопросы — ред.) варианте сообщила в ответе на редакционный запрос, что договор на водоснабжение между ИП «Илющенко» заключен с МУП КБУ Бердска. Водоотведение и своевременный слив воды из чаши бассейна на основании договора, осуществляет ООО «Р.А.-Союз», учредителям которой является то же самое ИП Илющенко. Телефоны одни и те же, что у ИП Илющенко, что у ООО «Р.А.-Союз», на звонки никто не отвечает.
Владимир Воспанчук, директор МУП КБУ Бердска сообщит «Курьер.Среда.Бердск» подробности обслуживания семейного парка «Ремикс» завтра, 25 июля.
Напомним, что один бассейн в «Ремиксе» вмещает в себя порядка 1750 м3 воды, что равно 29 железнодорожным цистернам. Чтобы наполнить один бассейн парка уходит, по словам администратора, два дня.

Видео снял Данил Носков


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    2000 кубов воды с хлоркой их бассейна «Ремикс» не нанесли ущерб акватории Бердска
    ————-
    Какой ущерб?! Они же дезинфицировали акваторию, чтобы люди не заразились.
    Премию им государственную и еще медальку вдогонку! :-D

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