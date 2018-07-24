Экс-директора полигона ТБО Солопову суд Бердска оставил под домашним арестом

Судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич 19 июля продлила домашний арест экс-директору «Спецавтохозяйство» Софьи Солоповой до 23 августа.

— Уголовное дело и обвинительное заключение в суд не поступало, — сообщила «Курьер.Среда.Бердск» Наталья Софронова, помощник председателя бердского городского горсуда.

Напомним, что 26 мая суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Софьи Солоповой. Следствие инкриминирует задержанной хищение денежных средств в размере 1,4 млн рублей. Около двух лет она начисляли своему заместителю Сергею Оленичу заработную плату. При этом зам Солоповой не выполнял на предприятии никаких должностных обязанностей.

Самого Сергея Оленича арестовали в марте этого года вместе с Владимиром Дыненковым, гендиректором МК «Сибиряк». Их следствие называет пособниками экс-руководителя МУП «Комбинат бытовых услуг» Александра Кожина, которого обвиняются в хищении воды на 170 млн рублей. 3 июля суд изменил Оленичу и Дыненкову меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест. Кожин находится в СИЗО Новосибирска.