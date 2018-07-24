2000 кубов воды с хлоркой их бассейна «Ремикс» не нанесли ущерб акватории Бердска
60 шахтеров объявили голодовку на золотодобывающем руднике в Забайкалье
Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%
Перекресток с отбойником, где сбили маму с коляской, требуют сделать безопасным жители Бердска
Экс-директора полигона ТБО Солопову суд Бердска оставил под домашним арестом
Социальное неравенство россияне называют самой главной проблемой
Перекрытием дороги добилась помывки загрязненной фекальным грунтом ул. Авиаторов жительница Бердска
Бердск вольется в «Академгордок 2.0»
Седьмой митинг против пенсионной реформы пройдет в Новосибирске