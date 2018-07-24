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Экс-директора полигона ТБО Солопову суд Бердска оставил под домашним арестом

Следствие инкриминирует задержанной хищение денежных средств в размере 1,4 млн рублей

24.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: http://svidetel24.info Нет комментариев

Экс директора полигона ТБО Солопову суд Бердска оставил под домашним арестом

Бывший директор бердской свалки находится под домашним арестом

Судья бердского городского суда  Татьяна Васюхневич 19 июля продлила домашний арест  экс-директору  «Спецавтохозяйство» Софьи Солоповой до 23 августа.
— Уголовное дело и обвинительное заключение в суд не поступало, — сообщила «Курьер.Среда.Бердск» Наталья Софронова, помощник председателя бердского городского горсуда.

Напомним, что 26 мая суд избрал меру  пресечения  в виде домашнего ареста для Софьи Солоповой. Следствие инкриминирует задержанной хищение денежных средств в размере 1,4 млн рублей. Около двух лет она начисляли своему заместителю Сергею Оленичу заработную плату. При этом зам Солоповой не выполнял на предприятии никаких должностных обязанностей.

Самого Сергея Оленича арестовали в марте этого года вместе с Владимиром Дыненковым, гендиректором МК «Сибиряк». Их следствие называет пособниками экс-руководителя  МУП «Комбинат бытовых услуг» Александра Кожина, которого обвиняются в хищении воды на 170 млн рублей. 3 июля суд изменил Оленичу и Дыненкову меру пресечения с заключения под стражей на домашний арест. Кожин находится в СИЗО Новосибирска.


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