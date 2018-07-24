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Седьмой митинг против пенсионной реформы пройдет в Новосибирске

Протестная акция пройдет в парке «Городское Начало». Начало запланировано на 18:30.

24.07.2018 Фото: Михаила Зюкова 3 коммент.

Седьмой митинг против пенсионной реформы пройдет в Новосибирске

Прошлый митинг в Городском Начале собрал немного людей

26 июля в Новосибирске в парке «Городское Начало» пройдет очередной митинг против пенсионной реформы, проводимой правительством. Организаторами акции протеста выступают комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь» и Комитет солидарных действий. Начало протестной акции запланировано на 18:30.

Это уже седьмая протестная акция, организованная новосибирскими политическими и общественными объединениями левой и национал-патриотической направленности. Прошлые митинги собрали под своими флагами представителей всех партий и классов, несогласных с изменением пенсионного возраста, повышением НДС и ростом цен на бензин. Первая акция протеста, организованная комитетом «Пенсионеры — за достойную жизнь» состоялась 16 июня и собрала лишь 300 человек. С каждым следующим протестом количество людей растет. На митинге 28 июня организаторами было зафиксировано около 1500 человек.

Это уже второй митинг в «Городском начале». Первый был организован Федерацией Профсоюзов Новосибирской области. Условия его проведения вызвали недовольство в рядах организаторов, ведь на протестной акции было значительно меньше людей, чем в прошлые разы. На этот раз Комитет Солидарных действий обещает массовость мероприятия.

Напомним, что 16 июня председатель правительства Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект, подразумевающий увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. 19 июля во время заседания Государственной думы проводилось первое чтение спорного законопроекта, по итогу которого он был принят.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    НВР На митинг — вряд ли. Далеко.
    А вот всероссийскую стачку или забастовку — поддержу.

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  2. zizou

    Это уже седьмая протестная акция,
    ===========================
    вы што, хотите как на Украине?? %)

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    • Аноним

      У нас сейчас уже как на Украине без всяких там майданов.
      Правительство РФ постаралось — майдан не допустили, а реформы по украинскому образцу практически все провели.
      Осталось только начать сажать за какой-нибуть антисемитизм по отношению к власти))

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