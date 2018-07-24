Седьмой митинг против пенсионной реформы пройдет в Новосибирске

Прошлый митинг в Городском Начале собрал немного людей
26 июля в Новосибирске в парке «Городское Начало» пройдет очередной митинг против пенсионной реформы, проводимой правительством. Организаторами акции протеста выступают комитет «Пенсионеры — за достойную жизнь» и Комитет солидарных действий. Начало протестной акции запланировано на 18:30.
Это уже седьмая протестная акция, организованная новосибирскими политическими и общественными объединениями левой и национал-патриотической направленности. Прошлые митинги собрали под своими флагами представителей всех партий и классов, несогласных с изменением пенсионного возраста, повышением НДС и ростом цен на бензин. Первая акция протеста, организованная комитетом «Пенсионеры — за достойную жизнь» состоялась 16 июня и собрала лишь 300 человек. С каждым следующим протестом количество людей растет. На митинге 28 июня организаторами было зафиксировано около 1500 человек.
Это уже второй митинг в «Городском начале». Первый был организован Федерацией Профсоюзов Новосибирской области. Условия его проведения вызвали недовольство в рядах организаторов, ведь на протестной акции было значительно меньше людей, чем в прошлые разы. На этот раз Комитет Солидарных действий обещает массовость мероприятия.
Напомним, что 16 июня председатель правительства Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект, подразумевающий увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. 19 июля во время заседания Государственной думы проводилось первое чтение спорного законопроекта, по итогу которого он был принят.
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НВР На митинг — вряд ли. Далеко.
А вот всероссийскую стачку или забастовку — поддержу.
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Это уже седьмая протестная акция,
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вы што, хотите как на Украине??
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У нас сейчас уже как на Украине без всяких там майданов.
Правительство РФ постаралось — майдан не допустили, а реформы по украинскому образцу практически все провели.
Осталось только начать сажать за какой-нибуть антисемитизм по отношению к власти))
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