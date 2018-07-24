Бердск вольется в «Академгордок 2.0»

Заместитель председателя СО РАН Иван Валентинович Благодырь — о том, кто, когда и как проектирует социально-транспортную и коммунальную инфраструктуру будущего «Академгородка 2.0».

Наука во главе угла

— На недавней встрече с общественностью Новосибирского научного центра в администрации Советского района из зала слышались реплики: «Почему вы нам до сих пор ничего об этом не рассказывали?!» Имелись в виду перспективные транспортные схемы, жилая застройка, социальная и коммунальная инфраструктура…

— Не рассказывали потому, что пока рано говорить о каких-то более или менее согласованных предложениях федеральному центру. Напомню, что Академгородка касаются два документа, исходящие от главы государства. В общем плане — указ Президента РФ от 7 мая 2018 года, где говорится о вхождении нашей страны в первую пятерку научных держав и о создании в России не менее 15 мощных научно-образовательных центров. Непосредственно — два поручения Владимира Владимировича Путина от 18 апреля: о необходимости создания в Новосибирске источника синхротронного излучения (уже получившего название СКИФ — Сибирский кольцевой источник фотонов) и подготовки комплексной программы развития Академгородка. Срок исполнения задан до 30 сентября, исполнителями значатся правительства России и Новосибирской области совместно с РАН.

Наука стоит во главе угла, поэтому Академия наук в лице ее Сибирского отделения выступает инициатором почти 30 масштабных проектов: прежде всего, это новые центры коллективного пользования (СКИФ должен стать мощнейшим из них) для ведения междисциплинарных, межотраслевых и межведомственных исследований национального масштаба в максимально широком диапазоне. Проектная работа построена следующим образом. Сначала отдельные планы развития научной инфраструктуры рассматриваются на заседаниях президиума или расширенного бюро президиума СО РАН: эксперты нередко предлагают коррективы, которые учитываются проектантами. Руководство Сибирского отделения стремится к тому, чтобы разработчики ориентировались на самый высокий уровень исследований, выходящих далеко за рамки того или иного отдельного института. Это касается и Томска, и Иркутска, и других научных центров Сибирского отделения.

— Но сейчас мы говорим о Новосибирске…

— Применительно к нашему региону, к «Академгородку 2.0.», следующим этапом становится защита упомянутых проектов на заседаниях специальной комиссии, сформированной правительством Новосибирской области. На этой стадии ставятся вопросы взаимодействия научных организаций с региональной властью, бизнесом, инновационным и образовательным комплексами. Эксперты дают много дельных советов, в том числе и по лучшей аргументации в пользу того или иного решения уже на окончательном, федеральном уровне утверждения планов развития научной инфраструктуры. Напомню, что ключевым исполнителем поручений президента от 18 апреля обозначено федеральное правительство, и все проектные заявки будут проходить, как минимум, через обновленное Министерство науки и высшего образования, Министерство экономического развития и Министерство финансов.

Но более или менее ясная картина обновления научного потенциала Новосибирского научного центра начинает складываться (хотя и не сложилась полностью) на региональном этапе обсуждения проектов его развития. Однако еще нет окончательной, даже в приближении до тысячи, цифры общей потребности «Академгородка 2.0» в специалистах: научных сотрудниках, преподавателях, инженерах и конструкторах, рабочих, обслуживающем персонале. Соответственно, открытым остается вопрос о «человекоемкости» будущего научного центра, включающего в себя не только Академгородок (с Нижней Ельцовкой и Шлюзом), но и Кольцово, Краснообск, а также индустриальные площадки и жилые зоны Бердска и микрорайона ОбьГЭС. То есть сегодня нельзя ответственно говорить о том, какого объема и качества нового жилья потребует «Академгородок 2.0», сколько суммарно понадобится подавать тепловой и электрической энергии, каковы будут потребности в передвижении общественным и личным транспортом и, соответственно, их оптимальные потоки.

Узлы и развязки

— На встрече с общественностью транспортная тема была самой горячей, даже вызывающей эмоциональные выплески.

— Людей не трудно понять: никто не хочет жить среди машин. При этом, подчеркну, Сибирское отделение отвечает прежде всего за научное и научно-организационное наполнение мегапроекта «Академгородка 2.0», а транспортные, социальные и коммунальные вопросы в большей степени относятся к компетенции других субъектов президентских поручений, то есть федеральных и региональных органов власти. Хотя СО РАН, и как научное, и как гражданское сообщество, занимает в этих вопросах активную позицию. Председатель Сибирского отделения Валентин Николаевич Пармон задал общую формулу: «Любой сотрудник должен совершать путь от своего жилого квартала до работы, не пересекая жилые кварталы других сотрудников». Поэтому руководство СО РАН поддерживает предложения, которые соответствуют этому принципу — например, строительства дублера проспекта Лаврентьева, соединяющего начала улиц Арбузова, Демакова и Кутателадзе и затем выходящего на въезд в Академгородок со стороны Ложка и Ключей.

— У этой идеи почти не находится оппонентов. Жители встревожены, в первую очередь, другим — перспективой транзита через Академгородок грузового транспорта, съезжающего с проектируемого Восточного обхода.

— Я тоже житель и тоже встревожен. Руководство Сибирского отделения поддерживает предложения общественников (например, Льва Абрамовича Шепелянского и НОО «Дороги») о том, что очередность строительства съездов с Восточного обхода должна быть изменена. Сначала необходимо запускать так называемый третий этап, с выходом транзита на Бердское шоссе через Морозово, и одновременно с этим проектировать четвертый — через Искитим. А уже потом — строить съезды на кольцовском направлении и севернее. Общее правило: «чем ближе к городу, тем позже», тогда транспортный коллапс должен миновать Академгородок. И еще один принцип, которого четко и последовательно придерживается руководство СО РАН: никакого грузового транзита через жилые зоны.

— Да, но вы только что сказали, что в принятии решений такого рода ключевую роль играет не Академия, а власти.

— На власть можно и нужно воздействовать. На упомянутой встрече в администрации Советского района прозвучало хорошее предложение: сделать рациональную схему запуска съездов с Восточного обхода одним из наказов избирателей Андрею Александровичу Травникову на губернаторских выборах. Если наказ будет принят, глава региона не cможет не стать союзником именно этого варианта. СО РАН готово лоббировать (в лучшем смысле слова) те транспортные схемы, за которые выступает общественность и жители Академгородка.

Однако я и мои коллеги из президиума СО РАН не согласны с теми, кто отстаивает полную консервацию нынешнего облика Академгородка, называя его «историческим» и «лаврентьевским». Естественно, никто не собирается нарушать статус объекта культурного наследия, определенный для Верхней зоны. При этом в распоряжении руководства Сибирского отделения есть первоначальный план застройки научного центра 1960 года, утвержденный всеми должными инстанциями, вплоть до УВД и санэпидемслужбы. Он предполагал более плотную и обширную застройку, а также большее количество транспортных коридоров.

Зона комфорта

Проектируемый сегодня социально-коммунальный блок «Академгородка 2.0» базируется на общем принципе: вся среда обитания должна быть более комфортной, чем сегодня. Речь идет о тысячах сотрудников, в основном молодых, для которых требуется создать сильный узел притяжения. Здесь, причем в сравнении с другими мировыми центрами науки, образования и инноватики, людям должно хотеться не только работать и развиваться в профессии, но и жить, отдыхать, воспитывать детей. Ведь без притока специалистов высшего уровня все проекты развития науки в Академгородке неосуществимы.

― Что конкретно планируется?

― Этот вопрос, повторюсь, адресован прежде всего органам местной власти, ответственным за исполнение поручения президента России в «ненаучной» части проектирования «Академгородка 2.0». И перспективные объекты соцкультбыта, о которых я рассказывал на встрече в администрации Советского района, ― это предложения областных министерств, входящие в их долгосрочные планы. Я бы не хотел точно обозначать конкретные объекты и тем более сроки их запуска ― поскольку люди зачастую воспринимают вероятное будущее как абсолютно гарантированное, и не хотелось бы их преждевременно обнадеживать. Скажу только, что речь идет о том, что неоднократно предлагали жители и общественники: о новых спортивных комплексах и медицинских учреждениях не только в Академгородке как таковом, но и в Краснообске, Кольцово, Нижней Ельцовке и на левом берегу Советского района.

― А есть ли предложения непосредственно от СО РАН?

― Да, есть. Сибирское отделение закономерным образом обратило внимание на объекты образования и развития подрастающего поколения. Мы предлагаем включить в социальный блок «Академгородка 2.0» новый корпус гимназии № 130 им. М.А. Лаврентьева, радикальную реконструкцию здания гимназии № 3 на Детском проезде, отдельную музыкальную школу, адресную поддержку Клуба юных техников и Станции юных натуралистов (сегодня — лаборатория экологического воспитания ФИЦ ИЦиГ СО РАН). Наряду с давным-давно назревшей необходимостью капремонта ДК «Академия» есть смысл обновить и Дом ученых СО РАН ― очень аккуратно, в основном в техническом плане. Наконец, наш Центральный пляж: с 1960-х годов он был одной из «визитных карточек» Академгородка, но сегодня находится в изрядно запущенном состоянии.

― Общественники сетовали, что планы создания «Академгородка 2.0» от них якобы скрыты, нет каналов обратной связи…

― В ответ еще раз напомню о четком разделении труда по выполнению поручений президента России, этим же документом и определенном. Академия в лице СО РАН отвечает за научное наполнение комплексной программы формирования «Академгородка 2.0» (в плане подготовки кадров ключевую роль играет Новосибирский государственный университет), а социально-коммунальный блок относится к компетенции органов исполнительной власти. Сибирское отделение регулярно размещает на своем портале и в «Науке в Сибири» информацию о том, как проходит обсуждение проектов развития научной инфраструктуры. Начат цикл более подробных публикаций о крупнейших из них: источнике синхротронного излучения, центров по генетике и биоинформатике, полупроводниковым структурам, медицинским и агробиотехнологиям и так далее.

Что же касается освещения подготовки социального блока «Академгородка 2.0», то эта задача ложится на информационные ресурсы и службы правительства Новосибирской области. Спешки здесь быть не может: как я уже объяснил, «ненаучная» часть программы развития научного центра еще не прошла комплексного обсуждения на региональном уровне, а затем ее ждут горнила федеральных министерств. И между «предложено» и «утверждено» находится достаточно широкое поле неопределенности.

Источник: Наука в Сибири