Перекрытием дороги добилась помывки загрязненной фекальным грунтом ул. Авиаторов жительница Бердска

Утром 24 июля по ул. Авиаторов проехала поливомоечная машина. И не только помыла дорогу, но и подмела ее.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», груженые зараженным стоками грунтом с аварийного коллектора КамАЗы ехали по ул. Авиаторов мимо многоквартирных домов №4 и №6. Грунт падал на дорогу, а затем на колесах автомобилей и обуви заносился во дворы и дома.

Жительница дома №4 по ул. Авиаторов Наталья Власова написала заявление в УЖКХ с просьбой помыть дорогу на их улице. После разговора с начальником УЖКХ Максимом Совбановым. Через две недели получила ответ, что данная дорога не числится в реестре муниципального имущества Бердска и уборка дорожного покрытия не представляется возможной, так как это будет нецелевым использованием бюджетных средств.

Наталья Александровна позвонила в УЖКХ и предъявила ультиматум: она поставит посреди дороги свой автомобиль Toyota ist и КамАЗы не проедут. Там ей ответили, что это ее право.

Утром 19 июня бердчанка поставила заслон. Перекрыла автомобилем дорогу КамАЗам. Коли дорога не принадлежит городу, та и ездить по ней не стоит. Грузовики стали возить грунт в обход.

— Сегодня в 9.30 по улице прошла машина и с щеткой помыла дорогу, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 24 июля Наталья Власова.

По словам бердчанки, после ее «заслона» по улице не проехала ни одна груженая зараженным грунтом машина. Из УЖКХ ей никто не звонил.