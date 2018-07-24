Перекрытием дороги добилась помывки загрязненной фекальным грунтом ул. Авиаторов жительница Бердска

19 июня Наталья Власова на 40 минут перекрыла дорогу КамАЗам с фекальным грунтом
Утром 24 июля по ул. Авиаторов проехала поливомоечная машина. И не только помыла дорогу, но и подмела ее.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», груженые зараженным стоками грунтом с аварийного коллектора КамАЗы ехали по ул. Авиаторов мимо многоквартирных домов №4 и №6. Грунт падал на дорогу, а затем на колесах автомобилей и обуви заносился во дворы и дома.
Жительница дома №4 по ул. Авиаторов Наталья Власова написала заявление в УЖКХ с просьбой помыть дорогу на их улице. После разговора с начальником УЖКХ Максимом Совбановым. Через две недели получила ответ, что данная дорога не числится в реестре муниципального имущества Бердска и уборка дорожного покрытия не представляется возможной, так как это будет нецелевым использованием бюджетных средств.
Наталья Власова добилась, что ул.Авиаторов помыли
Наталья Александровна позвонила в УЖКХ и предъявила ультиматум: она поставит посреди дороги свой автомобиль Toyota ist и КамАЗы не проедут. Там ей ответили, что это ее право.
Утром 19 июня бердчанка поставила заслон. Перекрыла автомобилем дорогу КамАЗам. Коли дорога не принадлежит городу, та и ездить по ней не стоит. Грузовики стали возить грунт в обход.
— Сегодня в 9.30 по улице прошла машина и с щеткой помыла дорогу, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 24 июля Наталья Власова.
По словам бердчанки, после ее «заслона» по улице не проехала ни одна груженая зараженным грунтом машина. Из УЖКХ ей никто не звонил.
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Молодчина, Наталья Александровна!!!!
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А грунт никто и не стал возить а когда пошел дождь то вся с хлоркой вода ушла на КрСибирь со всех улиц и ушла опять в канализацию и дождь все сделал за УЖКХ все как всегда от перестановки кадров ничего не меняется
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