КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам двухкомнатную квартиру
Продам 1 комнатную квартиру 2-я Заводская, 11/1!
Продам 3-ую квартиру! 8913-928-67-56 Людмила
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

2000 кубов воды с хлоркой их бассейна «Ремикс» не нанесли ущерб акватории Бердска

60 шахтеров объявили голодовку на золотодобывающем руднике в Забайкалье

Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20%

Перекресток с отбойником, где сбили маму с коляской, требуют сделать безопасным жители Бердска

Экс-директора полигона ТБО Солопову суд Бердска оставил под домашним арестом

Социальное неравенство россияне называют самой главной проблемой

Перекрытием дороги добилась помывки загрязненной фекальным грунтом ул. Авиаторов жительница Бердска

Бердск вольется в «Академгордок 2.0»

Седьмой митинг против пенсионной реформы пройдет в Новосибирске

157 млн человек будут жить в России к 2036 году

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Перекрытием дороги добилась помывки загрязненной фекальным грунтом ул. Авиаторов жительница Бердска

После «заслона» Наталья Власова сообщила, что по улице не проехала ни одна груженая зараженным грунтом машина. Из УЖКХ ей никто не звонил.

24.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Натальи Власовой 2 коммент.

Перекрытием дороги добилась помывки загрязненной фекальным грунтом ул. Авиаторов жительница Бердска

19 июня Наталья Власова на 40 минут перекрыла дорогу КамАЗам с фекальным грунтом

Утром 24 июля по ул. Авиаторов проехала поливомоечная машина. И не только помыла дорогу, но и подмела ее.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», груженые зараженным стоками грунтом с аварийного коллектора КамАЗы ехали по ул. Авиаторов мимо многоквартирных домов №4 и №6. Грунт падал на дорогу, а затем на колесах автомобилей и обуви заносился во дворы и дома.

Жительница дома №4 по ул. Авиаторов Наталья Власова написала заявление в УЖКХ с просьбой помыть дорогу на их улице. После разговора с начальником УЖКХ Максимом Совбановым. Через две недели получила ответ, что данная дорога не числится в реестре муниципального имущества Бердска и уборка дорожного покрытия не представляется возможной, так как это будет нецелевым использованием бюджетных средств.

Перекрытием дороги добилась помывки загрязненной фекальным грунтом ул. Авиаторов жительница Бердска

Наталья Власова добилась, что ул.Авиаторов помыли

Наталья Александровна позвонила в УЖКХ и предъявила ультиматум: она поставит посреди дороги свой автомобиль Toyota ist и КамАЗы не проедут. Там ей ответили, что это ее право.

Утром 19 июня бердчанка поставила заслон. Перекрыла автомобилем дорогу КамАЗам. Коли дорога не принадлежит городу, та и ездить по ней не стоит. Грузовики стали возить грунт в обход.

— Сегодня в 9.30 по улице прошла машина и с щеткой помыла дорогу, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 24 июля Наталья Власова.

По словам бердчанки, после ее «заслона» по улице не проехала ни одна груженая зараженным грунтом машина. Из УЖКХ ей никто не звонил.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дальнобойщиков обяжут менять устройства системы «Платон» каждые три года Провал из-за дождей образовался на улице Рогачёва в Бердске 2000 кубов воды с хлоркой их бассейна «Ремикс» не нанесли ущерб акватории Бердска

(2) Комментариев

  1. Владимир

    Молодчина, Наталья Александровна!!!!

    Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Гость

    А грунт никто и не стал возить а когда пошел дождь то вся с хлоркой вода ушла на КрСибирь со всех улиц и ушла опять в канализацию и дождь все сделал за УЖКХ все как всегда от перестановки кадров ничего не меняется

    Thumb up 1 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Фитнес"Лето"
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика