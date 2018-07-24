157 млн человек будут жить в России к 2036 году

По высокому варианту, к 2036 году в стране будет жить 157 млн человек.

К 2036 году в стране будет жить 157 млн человек, предполагает оптимистический прогноз Росстата. Служба улучшила свои ожидания относительно предыдущей версии документа, где говорилось о 154 млн. Прогноз обновлен с учетом госпрограммы «Развитие здравоохранения», принятой в конце прошлого года. Предполагается, что рост продолжительности жизни и снижение смертности приведут к естественному приросту населения. Его дополнит миграционный прирост, полагают эксперты.

Росстат обновил демографический прогноз до 2036 года. По оптимистическому варианту ожидается, что к этому сроку население страны вырастет с нынешних почти 147 млн до 157 млн человек. Это больше, чем в предыдущей версии прогноза (был подготовлен в 2017 году), в котором заявлялся прирост до 154 млн человек. Дело в том, что ранее аналитики ожидали естественной убыли населения с 2023 года, которая будет компенсироваться за счет мигрантов. Теперь же специалисты Росстата прогнозируют естественный прирост населения, который будет постоянно увеличиваться и к 2035-му составит 349 тыс. человек за год. Также выросли ожидания и по числу мигрантов — ежегодно в страну могут прибывать до полумиллиона человек.

Как пояснили «Известиям» в Росстате, высокий вариант прогноза является нормативным и ориентирован на достижение целей, определенных в Концепции демографической политики РФ до 2025 года и в госпрограмме РФ «Развитие здравоохранения» (была подписана в конце 2017-го). Последняя предусматривает увеличение продолжительности жизни и снижение смертности, что как раз способствует естественному приросту населения.

Средний вариант прогноза Росстата подразумевает, что к 2036 году население страны сократится до почти 146 млн человек (то есть в нынешнем варианте документа его численность на 1 млн меньше, чем в прошлом), а низкий — до 137 млн человек (также на 1 млн меньше). Как пояснили в Росстате, наиболее пессимистическая версия прогноза рассчитывается исходя из сложившихся демографических тенденций (в 2017 году наблюдалась естественная убыль населения — соответственно, изменился прогноз), средняя — исходя из тенденций и госполитики.

Три варианта прогноза численности населения рассчитываются ежегодно, отметили в Росстате.

Задачу добиться устойчивого естественного прироста населения в майских указах поставил президент, напомнил руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве РФ Сергей Рыбальченко. Исключительно за счет рождаемости увеличить численность населения не удастся — ведь сейчас в детородный возраст вступило малочисленное поколение «демографической ямы» 1990-х годов.

Естественному приросту населения должны способствовать снижение смертности (особенно среди мужчин трудоспособного возраста), увеличение средней продолжительности жизни до 80 лет к 2030 году и рост рождаемости (до коэффициента 1,95-2,05 в ближайшие три-четыре года с нынешнего 1,62), уверен Сергей Рыбальченко. Достижение этих целей потребует от властей серьезных усилий, отметил он.

Увеличить численность населения можно за счет мигрантов, а также активно предоставляя гражданство этническим русским в упрощенном порядке, уверен президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин. Он высказал мнение, что резервы увеличения численности населения за счет мигрантов гораздо выше, чем резервы роста за счет естественного прироста населения.

Ранее стало известно, что Минтруд представил правительству свои предложения по нацпроекту «Демография». Предполагается, что он будет нацелен на увеличение числа приверженцев ЗОЖ, доступность соцобслуживания для старшего поколения, рост продолжительности здоровой жизни, поддержку рождаемости и занятости женщин с детьми.

Источник: Известия