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Алиментщикам хотят запретить сдавать на водительские права

По данным главы ФССП, в настоящее время более 830 тысяч должников по алиментам временно ограничены в выезде из России.

24.07.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Алиментщикам хотят запретить сдавать на водительские права

Приставы предлагают отказывать должникам по алиментам в возможности сдать экзамен на право управления транспортными средствами до уплаты ими задолженностей, сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

«Иным ограничением госуслуги может быть отказ от допуска к сдаче экзамена на право управления транспортными средствами. Зачем ты идешь обучаться, если у тебя нет потенциальной возможности приобрести машину, если ты должник? Пока не погасишь долг, будь добр, ходи пешком или экономь деньги и езди общественным транспортом», — сказал Аристов.
Он напомнил, что сейчас прорабатывается законопроект о дальнейшем ограничении иных прав должников, в частности, в предоставлении госуслуг, в числе возможных — отказ в регистрации транспортного средства.

Глава ведомства сообщил также, что ФССП предлагает обязать работодателей информировать службу о приеме на работу должника. По его словам, это легко сделать, так как банк данных исполнительных производств на сайте ФССП обеспечивает актуальную информацию по должникам практически в онлайн-режиме.

По данным главы ФССП, в настоящее время более 830 тысяч должников по алиментам временно ограничены в выезде из России. За пять месяцев 2018 года благодаря этой мере приставы взыскали более 240 миллионов рублей. Всего за указанный срок приставы добились выплаты 5 миллиардов рублей долгов по алиментам.

Источник: РИА Новости


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