В коме находится сбитая с коляской мама на пешеходном переходе в Бердске

19 июля на пешеходном переходе пересечения улиц Лунная и Космическая 70-летний водитель ВАЗа сбил молодую маму с коляской. Мама пострадавшей девушки рассказала «Курьер.Среда.Бердск», что ее дочь Юлию ввели в искусственную лекарственную кому. У девушки черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, травма живота, перелом правой голени.

— Она находится в тяжелом состоянии. Это все, что нам говорят в больнице. Мужу дочери позвонила девушка, сказала, что везет Юлю в больницу. Прошло буквально 15 минут, как мы с ней расстались возле торгового центра «Орбита»,- поделилась с «Курьер.Среда.Бердск» Нина Михайловна.

По словам очевидцев, девушка не успела сделать буквально пару шагов до тротуара, как мчавшийся на большой скорости автомобиль, сбил ее. Молодая мама успела докатить коляску с ребенком до тротуара, но в момент удара машиной коляска упала на бок.

— Мужчина, который проходил рядом, поставил коляску на колеса, ребенок не пострадал, — рассказала бердчанка.

В полиции Бердска обстоятельства происшествия прокомментировать не могут, так как дело передано в отдел ГИБДД по Новосибирской области, куда мы отправили официальный запрос. По ранее озвученной информации, водитель был трезвым.

Константин Шкабарня, сотрудник УГИБДД ГУ МВД но Новосибирской области рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что мужчина, управляющий Нивой двигался по улице Лунной со стороны Космической в сторону улицы Рогачева. Около дома № 17 по улице Лунной 70-летний мужчина совершил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

— Сейчас идет доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. Нужно смотреть сам участок дороги, сейчас трудно делать какие-то выводы. Судя по фотографии с места происшествия водитель совершал левый поворот на перекрестке. На разделительной полосе стоит бетонное ограждение, других вариантов у пешехода нет, как только идти по пешеходному переходу. Совершить левый поворот и не опрокинуться на Ниве на большой скорости очень тяжело из-за технических возможностей данного автомобиля, — предположил Константин Евгеньевич.

23 июля на аппаратном совещании в администрации Бердска мэр города Евгений Шестернин дал поручение своим замам и комиссии по безопасности дорожного движения проанализировать, является ли этот пешеходный переход местом повышенной концентрации ДТП или трагическая случайность.

— Необходимо понять, почему эта трагедия произошла, вина водителя сама собой подразумевается, и нам обеспечить в этом месте максимальную безопасность для пешеходов, — подчеркнул мэр.

От редакции: Родные пострадавших в этом ДТП ищут свидетелей. Ищем свидетелей ДТП, которое произошло 19 июля 2018 г. на перекрестке Космическая и Лунная напротив ТЦ «Орбита», в котором пострадала молодая женщина. Если Вы стали свидетелем или у Вас есть запись с видеорегистратора, пожалуйста, позвоните по телефонам: 8-913-737-58-36 или 8-983-322-21-15.