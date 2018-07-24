В коме находится сбитая с коляской мама на пешеходном переходе в Бердске

Семья сбитой девушки на пешеходе ищет свидетелей происшествия
19 июля на пешеходном переходе пересечения улиц Лунная и Космическая 70-летний водитель ВАЗа сбил молодую маму с коляской. Мама пострадавшей девушки рассказала «Курьер.Среда.Бердск», что ее дочь Юлию ввели в искусственную лекарственную кому. У девушки черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, травма живота, перелом правой голени.
— Она находится в тяжелом состоянии. Это все, что нам говорят в больнице. Мужу дочери позвонила девушка, сказала, что везет Юлю в больницу. Прошло буквально 15 минут, как мы с ней расстались возле торгового центра «Орбита»,- поделилась с «Курьер.Среда.Бердск» Нина Михайловна.
По словам очевидцев, девушка не успела сделать буквально пару шагов до тротуара, как мчавшийся на большой скорости автомобиль, сбил ее. Молодая мама успела докатить коляску с ребенком до тротуара, но в момент удара машиной коляска упала на бок.
— Мужчина, который проходил рядом, поставил коляску на колеса, ребенок не пострадал, — рассказала бердчанка.
В полиции Бердска обстоятельства происшествия прокомментировать не могут, так как дело передано в отдел ГИБДД по Новосибирской области, куда мы отправили официальный запрос. По ранее озвученной информации, водитель был трезвым.
Константин Шкабарня, сотрудник УГИБДД ГУ МВД но Новосибирской области рассказал «Курьер.Среда.Бердск», что мужчина, управляющий Нивой двигался по улице Лунной со стороны Космической в сторону улицы Рогачева. Около дома № 17 по улице Лунной 70-летний мужчина совершил наезд на пешехода в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
— Сейчас идет доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. Нужно смотреть сам участок дороги, сейчас трудно делать какие-то выводы. Судя по фотографии с места происшествия водитель совершал левый поворот на перекрестке. На разделительной полосе стоит бетонное ограждение, других вариантов у пешехода нет, как только идти по пешеходному переходу. Совершить левый поворот и не опрокинуться на Ниве на большой скорости очень тяжело из-за технических возможностей данного автомобиля, — предположил Константин Евгеньевич.
23 июля на аппаратном совещании в администрации Бердска мэр города Евгений Шестернин дал поручение своим замам и комиссии по безопасности дорожного движения проанализировать, является ли этот пешеходный переход местом повышенной концентрации ДТП или трагическая случайность.
— Необходимо понять, почему эта трагедия произошла, вина водителя сама собой подразумевается, и нам обеспечить в этом месте максимальную безопасность для пешеходов, — подчеркнул мэр.
От редакции: Родные пострадавших в этом ДТП ищут свидетелей. Ищем свидетелей ДТП, которое произошло 19 июля 2018 г. на перекрестке Космическая и Лунная напротив ТЦ «Орбита», в котором пострадала молодая женщина. Если Вы стали свидетелем или у Вас есть запись с видеорегистратора, пожалуйста, позвоните по телефонам: 8-913-737-58-36 или 8-983-322-21-15.
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От редакции:
Кто виноват?
отсутствие светофора на этом дебильном перекрёстке!
Удивительно, что только один пешеход пострадал… там вообще всё сложно, неудобно и очень запутано
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«Кто виноват?
отсутствие светофора на этом дебильном перекрёстке!
Удивительно, что только один пешеход пострадал»
Вы не правильно сформулировали вопрос, случайно или намеренно? По вашей логике нужно примерно наказать светофор, который, почему то отсутствовал на своем месте, что и послужило причиной аварии!!! Правильнее:
Кто отвечает за отсутствие светофора и правильной развязки на улицах города Бердска и почему он до сих пор не понес заслуженного наказания???
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Нормальный перекресток! Просто надо притормаживать там и внимательно смотреть по сторонам, а не лететь как угорелые
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Перекресток и в правду дебильный! Из-за блоков при повороте не видно низких машин и переходяших маленьких детей.
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знаки и зебры прекрасно видно, просто у кого-то не хватает ума и знаний ПДД
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При повороте налево: с Лунной на Космическую — думаешь как бы не въехать в бетонные разделители, потому на подсознании сначала переживаешь за свою жизнь и можно не заметить пешехода (особенно подростка); надо просто пешеходный переход перенести подальше от перекрестка
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практически на каждом перекрестке есть пешеходные переходы. Я не знаю о чем вы переживаете, но при любом повороте скорость скидывается — это раз, во вторых — вы уже знаете, что там пешеходный переход. Если вам даже не видно пешеходов (мне, правда, это сложно представить — как можно не видеть пешеходов), то вы должны быть готовы к тому, что они там есть! Должны быть готовы еще сильнее притормозить.
Как можно так лихо заворачивать, что не увидеть людей и не успевать притормозить? Это просто ненормальное вождение.
Езжу по этому перекрестку по 2-3 раза в день — знаю о чем пишу.
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А, вон оно как !? ну ладно…
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Пенсионера посадить ,лишить прав навсегда Вообще давно надо сделать ограничение по возрасту Хотя молодые лихачат не меньше Все от безнаказанности!!!!
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сделать ограничение по возрасту
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Вы над правительством издеваетесь, что ли?
Вы думаете, что там дураки разработали пенсионную реформу по увеличению пенсионного возраста?
Вы телеящик смотрие?
Там же каждый день показывают людей неограниченного возраста самых разных профессий, которые поют и смеются и радуются жизни, но при этом еще и работают!
Хотите реформу сорвать, предатели!!
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