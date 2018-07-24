От взрыва газового баллона в руках получил 40% ожогов тела житель Бердска

Бытовой литровый газовый баллон взорвался вечером 23 июля в руках дачника в садовом обществе «Вега-1» в Бердске. Родственники доставили 63-летнего мужчину в бердскую горбольницу. Врачи диагностировали 40% ожогов тела. Сильны ожоги на голове, руках, плечах.

Сообщение о получеившем серьезные ожоги пациенте медработники передали в отдел надзорной деятельности (ОНД) по Бердску. По словам начальника ОНД Николая Степоненкова, взять объяснение с пострадавшего инспекторы не могут — он находится в тяжелом состоянии.