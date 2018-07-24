Инфляция в миллион процентов ждет Венесуэлу

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует инфляцию в Венесуэле на уровне 1 000 000% по итогам года. Об этом говорится в обзоре МВФ, которую подготовил Алехандро Вернер, глава департамента МВФ, отвечающего за западное полушарие.

«Мы прогнозируем взрыв инфляции до одного миллиона процентов к концу 2018 года, что указывает на то, что ситуация в Венесуэле похожа на Германию 1923 года или Зимбабве конца первого десятилетия 2000 годов»,— говорится в публикации.

Напомним, экономический кризис в Венесуэле сопровождается гиперинфляцией и дефицитом товаров первой необходимости. В мае президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбрался на второй срок.

Источник: Коммерсант