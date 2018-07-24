Социальное неравенство россияне называют самой главной проблемой

Россияне считают, что главная задача на сегодня — сгладить социальные неравенства в обществе.

Был когда-то в советские времена газетный штамп: «избиратели дали наказ». Имел он чисто формальный пропагандистский смысл вроде «зима спросит строго» или «догоним и перегоним Америку», поскольку высокие единогласно избранные персоны к «голосу масс» прислушивались редко. В демократические времена выражение из массмедиа исчезло.

Иногда бывает — слова нет, а суть осталась. Люди по-прежнему вполне отчетливо выдвигают требования, задают вопросы и ставят оценки. Достаточно обратиться к результатам социологических опросов — и все как на ладони. Это вам не зима — граждане «спрашивать строго» умеют.

Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН представил в своем докладе данные очередной, уже восьмой по счету волны опросов, которые с кризисного 2014-го проводятся при финансовой поддержке РНФ (проект N 14-28-00218-П) раз в полгода. Количество респондентов — 4000 человек, представляющих все слои и группы российского населения. Дата исследования — конец марта — начало апреля 2018 года.

Некоторые равнее прочих?

Последние 4 года выдались для граждан очень тяжелыми — кризис, санкции, режим экономии… Многие успевшие встать на ноги и скопить некую сумму на черный день, в 2014-м быстро поняли: вот этот день и настал.

Россияне — люди терпеливые. Экономические катаклизмы не вызывают у нас былой паники, хотя, конечно, добавляют тревоги и пессимизма, а кого-то заставляют впасть в депрессию и махнуть на все рукой. Но одновременно мы умудряемся адаптироваться даже к самым неблагоприятным жизненным условиям (какой ценой — другое дело). В целом, заключают социологи, новой «революции семнадцатого года» сейчас можно не ждать. Лишь незначительная доля граждан готова лично участвовать в протестных акциях, разве что во имя отдельной конкретной цели вроде отмены резонансного закона и т.д. Когда добились успеха — расходятся.

На площадь россияне не выйдут, в рейтинге народного доверия политпартии и радикальные движения стоят на последних позициях. Но если бы граждане могли, то на знаменах любой расцветки они бы аршинными буквами написали одно слово: «СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!!» Именно так, прописными буквами и с восклицательными знаками, докуда транспаранта хватит. Таков главный запрос, который люди выдвигают к власти. Борьба за справедливость, за единый для всех закон и равенство шансов — то, чего они в первую очередь ждут от любых властных персон.

Конечно, еще вопрос, что считать истинной справедливостью. Есть старый анекдот про разговор коренных петербуржцев: «Мой дед штурмовал Зимний, чтобы в России не было богатых! — Да? Мой прапрадед вышел на Сенатскую площадь, чтобы в России не осталось бедных…» Как показывают результаты опросов, современные россияне разделяют скорее декабристский, нежели большевистский подход к проблеме социальных неравенств, которые наше общество буквально раздирают уже не первый десяток лет. Граждане готовы признать, что часть общества была и останется супербогатой и супервлиятельной. Но при этом резко против того, чтобы остальные были нищими и бесправными. Главное же, что больно задевает людей, — неравенство изначальных шансов, когда дети одних граждан обречены никогда не возвыситься, а отпрыски других — пользоваться всеми благами «по наследству». Причем очень часто «за страну» россиянам обидно, даже если они сами от неравенства не пострадали.

Лишь 2% населения убеждены, что острых неравенств в России сейчас не наблюдается, только 9% сказали, что на личном примере они ничего подобного не ощущают. Остальные периодически размышляют о несправедливости общественного устройства с полным на то основанием.

Самой глубокой пропастью в обществе граждане считают неравенство людей по уровню их доходов (84%). К себе эту проблему относят 69% — очень немало.

Говоря о «справедливости», большинство имеет в виду равенство возможностей, а не доходов или статуса

70% добавили в этот список неодинаковый доступ россиян к медицинской помощи (лично страдает от этого 51%). Неравенство жилищных условий граждан одной страны отметили 64% (36%), разный доступ к хорошим рабочим местам — 52% (38%), к образованию — 48% (23%). Треть (33%) опрошенных отметила, что у детей из разных слоев общества возможности тоже изначально не совпадают. На собственном опыте это осознали 19%. Примерно каждый пятый считает, что права граждан неравны в том, что касается владения собственностью, возможностей отдыха и досуга. Прочие неравенства (в физических возможностях, в пользовании интернетом, в доступе к удобному общественному транспорту или музеям, выставкам и пр. — то есть между городом и селом) россияне воспринимают гораздо спокойнее. Об этом говорили от 4 до 11% опрошенных. Говорили с болью и обидой. К неудобствам кризис учит относиться философски. К несправедливости — наоборот.

Сами без усов

Извечные российские вопросы: что делать и кто виноват?

До кризиса больше половины россиян (особенно в рядах среднего класса) готовы были идти к жизненному успеху, опираясь исключительно на собственные силы. От государства эти противники патернализма хотели, чтобы оно им просто «не мешало». Сейчас ситуация изменилась. 52% граждан считают, что без поддержки со стороны государства им просто не выжить. 41% респондентов полагают, что задача государства — следить за тем, чтобы оплата труда была справедливой, 36% — что оно должно решать проблемы с необходимой людям медицинской помощью. О прямой материальной поддержке в виде пособий и целевых выплат говорила примерно треть (31%) опрошенных. 22% назвали обязанностью государства помощь гражданам в трудоустройстве, 19% — в обеспечении их жильем, 11% — в том, чтобы можно было получить необходимое образование и квалификацию. Лишь 17% гордо заявили, что поддержка им не нужна ни в чем, «справляемся самостоятельно».

Естественно, многое зависит от личных обстоятельств. Люди молодые и достаточно обеспеченные настроены более благодушно, чем пожилые и балансирующие на грани бедности. У каждого болит что-то свое: старшее поколение острее реагирует на то, что не всем в равной степени доступна хорошая медицина, молодежь страдает от того, что на рынке труда ее, получается, абсолютно не ждут, а «социальные лифты» выше полуподвального этажа почему-то не ходят — далее пешком.

Насчет «виноватых» в сложившейся ситуации мнения неоднородны. Тем не менее люди склонны винить во всех несчастьях не собратьев, которые «плохо старались» и «низко летели». 63% россиян думают, что большинство тех, кто сегодня беден, оказались в таком положении в основном по вине государства (шоковые реформы 90-х, низкие зарплаты и пособия, изъяны пенсионной системы и пр.). В группе людей с низкими доходами подобного мнения придерживается большинство — 71%. Лишь 37% (среди малообеспеченных — 29%) винят во всем вредные привычки бедняков, их лень и нежелание менять собственную жизнь.

И наоборот. Лишь 38% опрошенных уверены, что своим благополучием богатые люди в сегодняшней России обязаны исключительно собственному трудолюбию, прекрасному образованию и таланту. 62% считают, что успех в наше время обусловлен прежде всего наличием нужных связей или простым везением. Правда, тут не согласны уже богатые: больше половины (51%) говорят, что все дело в их личных достоинствах и профессиональном совершенстве — какие «мохнатые лапы», вы о чем?

Всех перетрут

Профессионализм, говорите вы. Упорство, трудолюбие, стремление выполнять свою работу на совесть… Но так ли сейчас востребованы и достойно ли вознаграждаются эти прекрасные качества? Судя по опросам, нет.

Лишь 16% россиян уверены, что люди в нашей стране за свои интеллектуальные способности и квалификацию получают адекватное, достойное вознаграждение. 40% отчасти с этим согласны, а 44% сказали категорическое «нет»: талант и опыт ценятся не по достоинству, полагают они. 87% респондентов (из них 43% со всей определенностью) заявили, что тоже получают значительно меньше, чем заслуживают с учетом их квалификации и тяжести труда. На завышенную самооценку цифры не спишешь. Вопросы — к работодателям.

После четырех лет кризиса Россия по-прежнему имеет «экономику полной занятости». На пике экономических потрясений безработица подскочила в три раза, охватив 6% населения, но сейчас остается на уровне 3,5%. Это даже ниже, чем до кризиса, когда она составляла 4,9%. Улучшить показатели во многом помогло снижение безработицы на селе, где она всегда была в 2-4 раза выше городской.

Гораздо более тревожная цифра — высокий уровень нестабильной занятости. То есть число людей, которые постоянного места не имеют. Случайные приработки для пятой части всех работающих граждан в РФ — это и есть главный источник дохода, поскольку «основной зарплаты» у них нет. В 2018 г. почти каждый пятый россиянин в возрасте до 30 лет за последний год не работал и не учился больше 3 месяцев подряд. В следующей возрастной когорте (31-40 лет) таких 14%.

Кризис снова увеличил разрыв между зарплатами столичных жителей и провинциальной России, особенно малых городов. Назрела необходимость увеличить зарплату бюджетникам и довести ее до средних по стране сумм. Однако в 2108 году в этом отношении социологи отмечали негативные тенденции.

Никуда не делось и деление на привилегированных работников и всех прочих. На зарплатах руководителей (в отличие от специалистов, рабочих или служащих) кризис вообще не сказался. В период 2013-2015 годов зарплаты больших и малых боссов резко выросли в 1,6 раза. Удивительно, но порой руководители компаний в «малой», «одноэтажной» России умудрялись получать больше своих коллег из крупных городов, имеющих такой же статус. В среднем сейчас доходы руководителей в столицах и регионах различаются в 1,4 раза в пользу мегаполисов. В 2015 году разрыв составлял 1,8 раза.

Что же касается всех остальных работающих россиян, то им приходится нелегко. За время острой фазы кризиса увеличилось число тех, чьи трудовые права так или иначе были нарушены. Не вовремя выплачивают зарплату 7 процентам, не оформили на работу официально 25%, зарплата не «белая» у 36%, не оплачивают отпуск или больничный лист 38% опрошенных. Более того: с 2014 года с 56% до 48% сократилось количество россиян, чьи трудовые права работодатель соблюдает полностью и целиком. Четыре года назад 15% граждан имели на рабочем месте те или иные дополнительные социальные блага (медстраховку, оплату обедов или транспорта, ссуды и т.д.). Сейчас таких счастливчиков только 5%, то есть впятеро меньше. Сложнее всего сотрудникам, которые заняты физическим или рутинным нефизическим трудом (например, в торговле). Но и у специалистов на должностях, где предполагается высшее образование, реальные зарплаты в 2018 году упали — несмотря на все заверения, что главные социальные программы будут выполнены и перевыполнены.

Социологи прямо и четко называют главную причину сложившейся ситуации: руководители на местах считают, что им позволено все, а работники побоятся даже слово сказать поперек. Бизнес в этом режиме вседозволенности легко списывает на «кризис» собственное желание сэкономить на сотрудниках, провести сокращения штатов, заставить оставшихся работать «за себя и за того парня». Офисное «крепостное право» и полное бесправие сотрудников перед лицом начальства — увы, для нас это вещь привычная. При том, что в России практически не работают и не имеют авторитета профсоюзы, а обыватели не имеют достаточной правовой грамотности, понятно, за кем остается победа.

Противоречие между работодателями — владельцами компаний и рядовыми сотрудниками у нас не принимает, как в Европе, форму забастовок и протестов. Но пагубно сказывается на доверии к любым властным структурам — «там все такие же, как наш шеф». Именно поэтому на прямых линиях президента граждане пытаются бить челом прямо в Кремль — надеются они в основном на главу государства. Но он явно не в силах помочь всем.

Письма о главном

Борясь с последствиями кризиса, россияне пытаются изыскать дополнительные источники дохода. Не сказать чтобы слишком успешно. За 4 года с трети до четверти респондентов (с 34% до 26%) снизилось число тех, кто работает сверхурочно или по совместительству. 23% обеспечивают себя сами продуктами питания (в основном с огорода), каждому десятому помогают родственники или друзья. В полтора раза чаще, чем в 2014 году, люди вынуждены одалживать деньги (9% против прежних 6%). Переквалификацию для смены работы осуществляют лишь трое из каждых ста. А от 31% до 37% даже не пытаются что-то предпринять. Из них примерно половине (15-16%) и так неплохо живется, а остальные не видят способа что-то изменить. В основном это пенсионеры или люди с плохим здоровьем, для которых главная надежда — «родное государство» с его великой историей и устремлениями, но после кризиса довольно скромными сегодняшними возможностями.

41% россиян считает, что государство сейчас должно защищать всех малоимущих, еще 39% настаивают на адресной помощи людям, попавшим в трудное положение (безработным, семьям с детьми и т.д.). Лишь каждый пятый думает, что роль государства гражданам должна быть минимальной (да и в этой группе 13% все равно делают исключение для инвалидов, сирот или стариков). Не устарел и принцип «надо делиться». 54% опрошенных полагают, что люди, преуспевшие в жизни, должны помогать менее удачливым. Солидарность в России одобряют гораздо больше, чем эгоизм.

Так что же получается — общественное мнение постепенно возвращается к принципам патернализма, недалек тот день, когда мы вернемся и к уравниловке? Вовсе нет. Как показали опросы, говоря о «равенстве граждан», большинство людей имеет в виду равенство возможностей (59%), а не доходов (41%). Большинство (84%) пусть с некоторыми оговорками, но считают справедливым то, что зарплата выше у тех, кто работает быстрее и эффективнее, 85% — что достатка достигает тот, кто при прочих равных проявил большее усердие в зарабатывании денег, 90% полагают, что более высокий уровень образования — верный путь к достатку. 66% уверены, что есть профессии, которые надо ценить больше прочих. А вот факт, что богатые родители могут дать детям лучшее образование, чем малообеспеченные, задевает каждого пятого — 22% россиян. Четверть (25%) считают несправедливым, когда люди с большой зарплатой в старости получат право на более высокую пенсию. 40% россиян абсолютно не приемлют тот факт, что качественными медицинскими услугами могут воспользоваться только те, у кого есть средства на их оплату.

41% полностью уверен, а еще 43% отчасти согласны с тем, что государство обязано бороться прежде всего с неравенством граждан, а не бедностью как таковой. То есть не только пособия увеличивать, но и «давать удочку вместо рыбы». Противоположного мнения придерживаются лишь 16%. Всего 9% назвали справедливой существующую в России систему распределения частной собственности. Подавляющее большинство респондентов (от 80% до 98%) считает, что задача государства — обеспечить нормальный уровень жизни в старости тем, кто честно отработал свое, медицинскую помощь всем нуждающимся, справедливую оплату труда, равные возможности и образование детям из бедных и богатых семей, минимально необходимое жилье тем, кто сам его купить не в состоянии, прожиточный минимум — безработным и т.д. И, конечно, сокращать разрыв между бедными и богатыми.

Это задачи глобального масштаба. Неудивительно, что ответственность за их решение люди возлагают прежде всего на федеральный центр — живое олицетворение «власти». Ему от половины до 87% граждан и «дают наказ» бороться с бедностью или обеспечивать «справедливость» в разных сферах. Региональным и местным властям доверия меньше, ожиданий — тоже. Главное, чтобы обеспечили детскими садами и не вредили экологии. Меньше всего надежд на работодателей, а о профсоюзах вспомнил максимум 1% респондентов. Зато люди готовы до определенной степени сами нести ответственность за свое образование (22%), личную безопасность (23%) и жилье (12%). Когда еще у государства до этого руки дойдут. Так и не дождаться можно.

Комментарий

Итоги опросов комментирует директор ФНИСЦ РАН, академик РАН Михаил Горшков

Михаил Константинович, опросы населения проводились на протяжении всех кризисных лет. Сейчас страна вступает в новый и, будем надеяться, позитивный для нее период. Чего сейчас в обществе больше по отношению к власти — ожиданий или опасений?

Михаил Горшков: С Владимиром Путиным как лидером страны люди связывают большие надежды, и его победа на выборах это доказывает лучше всего. Президенту верят и от него ждут реальных улучшений во всей сферах жизни, но прежде всего — в социальной. Эффективность прочих институтов государства в решении социальных вопросов граждане оценивают достаточно низко, за последние 5 лет ситуация, по их мнению, стала хуже. Запрос на то, чтобы государство более активно участвовало в решении проблем социума, очень высок. Но не потому, что все мы поголовно «иждивенцы». Есть объективные причины, по которым люди не могут проявить в столь важных делах самостоятельность. Доступ к социальной инфраструктуре у них ограничен, денег на нужды медицины, образования или культуры в стране вечно не хватает, о влиянии обычных граждан на работу государственных и даже общественных структур говорить не приходится.

Россияне понимают, насколько важны задачи, поставленные перед страной. Но считают, что реализовать их очень сложно. Так, в возможность увеличения продолжительности жизни до 80 лет в 10-15-летней перспективе верят лишь 45% респондентов. Сильно сомневаются они и в том, что государство и правда сумеет повысить пенсии и замедлить инфляцию, отремонтировать дороги, улучшить жизнь на селе, вернуть престиж системе образования и т.д. Разве что ипотека, по мнению трети населения, в ближайшие 5-6 лет и правда может стать доступной. Если постараться.

Мой дед штурмовал Зимний, чтобы в России не было богатых! — Да? А мой прапрадед вышел на Сенатскую площадь, чтобы в России не осталось бедных…

А есть ли шанс сгладить социальные неравенства, о которых идет речь в докладе?

Михаил Горшков: Шанс есть, если этой проблемой озаботиться всерьез. И как можно быстрее. Совершенно очевидно, что в условиях экономического кризиса она не только не отошла на второй план, но и стала восприниматься острее. «Немного потерпеть» сегодняшние жизненные тяготы ради светлого завтра люди готовы только тогда, когда уверены: с ними поступают честно и «по справедливости», слова властных персон с делами не расходятся. Тем более если дело касается самых болевых точек — медицины, образования детей и вообще их судьбы, достойной жизни пенсионеров… Общество высказывает отчетливое требование перемен, причем не шоковых, а спокойных и продуманных, учитывающих интересы всех социальных групп.

Какая же группа может для намеченных реформ стать опорой и проводником?

Михаил Горшков: Практически всегда в развитых странах эту роль берет на себя средний класс — главный налогоплательщик, оплот здорового консерватизма и стабильности. В России его судьба достаточно драматична, но он по-прежнему жив и играет очень важную роль. Без него невозможны ни «прорывы», ни инновации, ни просто нормальное наполнение бюджета страны за счет аккуратно уплаченных налогов. Опросы показывают, что большинство граждан считает идеальной моделью страну, где нет резкого расслоения по уровню достатка и существует массовый средний слой. К сожалению, поддержкой этой категории граждан — самостоятельных, образованных, способных действительно двинуть страну вперед — государство пока не слишком-то озабочено, интересы среднего класса не выражает и не защищает ни одна из политических партий. Будем надеяться, что в стратегии развития страны, которую намерены осуществить президент и обновленное правительство, прежние ошибки будут учтены и исправлены.

Источник: РГ