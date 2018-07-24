26 июля приглашаем на митинг против пенсионной реформы!

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Госдума, голосами фракции «Единая Россия», одобрила в первом чтении проект закона о повышении пенсионного возраста (мужчинам до 65 лет, женщинам до 63 лет).

Повышение пенсионного возраста предлагается ввести, несмотря на то, что статья 55 Конституции РФ запрещает издавать законы отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Ограничение прав и свобод, в том числе — права на пенсию, возможно только в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Мы, жители Новосибирска, общественные объединения и политические партии расцениваем эту проводимую властью реформу, как однозначную меру в пользу олигархов.

Сегодня фабрики, заводы, электростанции, железные дороги и весь огромный народно-хозяйственный комплекс, созданный трудом нескольких поколений советских людей, растащен «приватизаторами». Создан слой приближенных к власти миллиардеров, у которых всегда найдутся средства на виллу в Италии или новую яхту, но никогда на создание современных предприятий и новых рабочих мест в России. Власть же, заботясь о сохранении уровня благосостояния олигархов, отказывается внедрять прогрессивную налоговую шкалу, не допускает и мысли о

национализации неправедно приватизированных общенародных средств производства. Она просто хочет заставить людей работать на олигархов дольше, а получать за работу – меньше (т.к. наличие большего числа соискателей, при отсутствии новых рабочих мест, ведёт к большей конкуренции за имеющиеся и, как следствию, снижению уровня предлагаемых зарплат).

Как им это удаётся? По простому закону природы: сплоченный и организованный, пускай и малый, всегда помыкает большим и разобщённым. Они сделали так, что именно они, 2% населения России – феодалы, олигархи и сырьевые «мародеры» – выступают ЕДИНСТВЕННОЙ организованной силой в РФ. Если хотите – единственным оформленным «классом». А все остальные – поврозь.

26 июля 2018 года в Новосибирске в 18-30 на набережной Оби в парке «Городское начало» состоится очередной митинг протеста против планов Правительства РФ по повышению пенсионного возраста. Он пройдет по инициативе комитета «Пенсионеры за достойную жизнь» при поддержке политических и общественных объединений левой и национал-патриотической направленности.

Мы призываем ВСЕХ неравнодушных к собственной судьбе жителей Новосибирска и области прийти на митинг 26 июля и выразить свой протест пенсионному рейдерству власти!