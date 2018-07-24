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3,5 триллиона рублей потребуется на нацпроект «Демография»

«Деньги очень большие. Стало быть, каждое предложение в проект «Демография» должно быть ориентировано на максимальный эффект», заявил Медведев.

24.07.2018 Фото: Правительство РФ Один комментарий

3,5 триллиона рублей потребуется на нацпроект Демография

Около 3,6 триллиона рублей планируется направить на национальный проект по демографии за шесть лет

Общий объем финансирования национального проекта «Демография» составит более 3,5 триллионов рублей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе заседания президиума совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Все эти масштабные планы потребуют соответствующего финансирования, речь идет о сумме в общей сложности почти более чем 3,5 триллиона рублей», — сказал он. «Деньги очень большие. Стало быть, каждое предложение в проект «Демография» должно быть ориентировано на максимальный эффект, это касается вообще любых наших проектов», — добавил Медведев.
Ранее в июле вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что около 3,6 триллиона рублей планируется направить на национальный проект по демографии за шесть лет.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    что то опять замышляют как поднять бабло

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