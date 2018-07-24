Документы о проведении референдума по пенсионной реформе подали в ЦИК

На прошлой неделе Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в I чтении
На референдум предлагается вынести вопрос: «Согласны ли вы с тем, что (..) возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»
ЦИК России получил документы о возможном проведении референдума по вопросу об изменении пенсионного законодательства, сообщила «Интерфаксу» секретарь комиссии Майя Гришина.
«В ЦИК на прошлой неделе поступило уведомление от Мосгоризбиркома по вопросу возможного проведения референдума об изменении пенсионного законодательства», — сказала Гришина.
Она отметила, что в настоящий момент документы находятся в работе, данный вопрос будет рассмотрен на заседании Центризбиркома в соответствии с законодательством.
«Пока дата рассмотрения этого вопроса не определена, но оно должно состояться в ближайшее время», — сказала Гришина. Согласно законодательству, ЦИК РФ в течение 10 дней с момента получения уведомления о возможном проведении референдума должен рассмотреть этот вопрос на открытом заседании.
17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение такого референдума. На него предлагается вынести один вопрос: «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?»
Для проведения референдума необходима регистрация инициативных подгрупп в избирательных комиссиях не менее половины регионов страны.
На заседании ЦИК должен определить, соответствуют ли документы, поданные инициативной группой, и сформулированный вопрос законодательству, после чего горизбирком примет решение о возможности регистрации инициативной группы.
В июне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин — 55 лет.
На прошлой неделе Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в I чтении.
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Слишком замысловатая постановка вопроса.
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ну да, пока народ на дачах и в отпусках — всё относительно тихо…а осенью может рвануть не по детски, настолько массово недовольны люди — поэтому страхуются якобы референдумом…
Учитывая опыт масштабных фальсификаций и мобилизации верноподданических социальных групп, власть вполне может нарисовать нужный ей результат….
Да, собственно,и вопрос референдума можно «правильно» сформулировать — «вы за уничтожение всех пенсионеров в печах или за повышение пенсионного возраста, с огромным ростом зарплат и пенсий?» ))
Тем более, что телевизор в ее руках, а противников «реформы» всегда можно локализовать, закрыть, загасить или выдвинуть настолько отвратительных фриков, выражающих якобы протест, что оболваненный электорат просто на контрасте пойдет и проголосует как нужно.
Искусство манипуляции ничуть не менее важно, чем искусство прямых фальсификаций.
Стихийных протестных лидеров власть будет «гасить» ..
Вспомните кемеровский пожар: власть умудрилась банально купить возникшего таким образом лидера, хотя нет никаких сомнений в том, что в случае отказа его от сотрудничества от покупки немедленно перешли бы к репрессиям.
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Не понятно кто подал
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Как кто?17 июля инициативная группа представителей КПРФ подала в Мосгоризбирком документы на проведение такого референдума
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/24/365249-dokumenty-o-provedenii-referenduma-po-pensionnoj-reforme-podali-v
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