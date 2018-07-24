КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам двухкомнатную квартиру
Продам 1 комнатную квартиру 2-я Заводская, 11/1!
Продам 3-ую квартиру! 8913-928-67-56 Людмила
продам
продам
продам
Продам 1 комнатную квартиру в районе Зима-Лето!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Узнай, как улучшит твою жизнь правительство!

Несколько месяцев не могут дозвониться до 51 родителя, стоящих в очереди за местом в детсады Бердска

Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

3,5 триллиона рублей потребуется на нацпроект «Демография»

От взрыва газового баллона в руках получил 40% ожогов тела житель Бердска

Митинг в честь Дня ВМФ пройдет 29 июля в Бердске

Ученые предсказали сильные катаклизмы на востоке России

Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города

Реже стали ходить к докторам жители Новосибирской области

Документы о проведении референдума по пенсионной реформе подали в ЦИК

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Ученые предсказали сильные катаклизмы на востоке России

С начала XX столетия средняя температура воздуха возросла на 0,74 градуса Цельсия, примерно две трети приходятся на период после 1980 года.

24.07.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Ученые предсказали сильные катаклизмы на востоке России

По словам ученых, такое резкое потепление нельзя объяснить естественными факторами. Разрыв между летом и зимой растет из-за парникового эффекта, вызванного деятельностью людей

Группа ученых из США, проанализировав данные спутниковых наблюдений за 38 лет, выяснила, что антропогенное глобальное потепление может привести к усилению частоты и силы природных катаклизмов на востоке России и в Монголии. Их исследование опубликовано в журнале Science.

Авторы новой работы изучили несколько теоретических моделей, описывающих состояние климата до и после промышленной революции. Исследователи выявили характерные паттерны сезонных колебаний температур, зависящие от естественных причин. Затем они сопоставили эти паттерны с данными спутниковых измерений температуры в тропосфере с 1979 по 2016 год, изучив разницу между минимальными и максимальными температурами каждого года.
В результате они выяснили, что самый сильный контраст между зимой и летом существует в средних широтах Северного полушария. В тропиках эта разница значительно меньше, а самые скромные колебания свойственны Антарктике. Кроме того, разница между зимними и летними температурами в некоторых районах Северного полушария оказалась значительно больше, чем предполагали модели. Самые сильные различия заметили на территории Монголии и восточных регионов России.

По словам ученых, такое резкое потепление нельзя объяснить естественными факторами. Разрыв между летом и зимой растет из-за парникового эффекта, вызванного деятельностью людей. Ученые считают, что эти процессы могут привести к увеличению частоты и силы природных катаклизмов.
С начала XX столетия средняя температура воздуха возросла на 0,74 градуса Цельсия, примерно две трети приходятся на период после 1980 года. Каждое из последних трех десятилетий было теплее предыдущего, температура воздуха была выше, чем в любое предшествующее десятилетие, начиная с 1850 года. Вероятная величина возможного роста температуры на протяжении XXI века на основе климатических моделей составит 1,1-2,9 градуса Цельсия для минимального сценария выбросов в атмосферу, а 2,4-6,4 градуса Цельсия — для максимального.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Волонтеры собрали мусор на берегах двух рек в Искитиме Ликвидирован крупный пожар в гаражном боксе в Искитиме Узнай, как улучшит твою жизнь правительство!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика