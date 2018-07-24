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Реже стали ходить к докторам жители Новосибирской области

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Реже стали ходить к докторам жители Новосибирской области

Общая заболеваемость населения региона за 2008-2017гг. увеличилась с 1,5 тыс. человек на 1000 населения до 1,7 тыс. (на 12,5%), первичная заболеваемость – на 5,8%.

24.07.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 2 коммент.

Реже стали ходить к докторам жители Новосибирской области

Оборот больничной койки (численность больных, находившихся на больничной койке в среднем течение года) в 2017 г. по сравнению с 2008 г. увеличился с 25 до 31 человека, или на 23%

В 2017 году медицинскую помощь населению Новосибирской области оказывали 105 больничных и 299 амбулаторно-поликлинических организаций, 912 фельдшерско-акушерских пунктов. В них работали 43,5 тыс. врачей и среднего медицинского персонала, сообщает Новосибирскстат.
За 2008-2017 гг. число больничных коек сократилось на 2,9 тыс., или на 10%. Уровень госпитализации населения существенно не изменился и составил в 2017 г. в среднем 22 пациента стационаров на 100 человек населения (в 2008 г. – 23).
Эффективность использования коечного фонда стационара характеризуется следующими основными показателями: оборот больничной койки, среднегодовая занятость (работа) больничной койки, средняя длительность пребывания больного в стационаре и др.
Оборот больничной койки (численность больных, находившихся на больничной койке в среднем течение года) в 2017 г. по сравнению с 2008 г. увеличился с 25 до 31 человека, или на 23%. Среднегодовая занятость (работа) койки в 2017 г. составила 332 дня против 312 в 2008 г. (рост на 6,5%). Средняя длительность пребывания больного в стационаре сократилась на 14% (с 12,3 до 10,6 дней). Эффективность работы койки в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения за 2008-2017 гг. существенно улучшилась, т.к. уменьшение сроков пребывания больного на койке снижают затраты на лечение, что при одновременном сокращении длительности лечения позволяет больницам при той же сумме бюджетных ассигнований оказать стационарную помощь большему числу больных.
За 2008-2016 годы среднее число посещений врачей одним жителем снизилось на 13% – с 10,7 до 9,3, но за прошлый год увеличилось на 6,5%, до 9,9 посещений.
Общая заболеваемость населения Новосибирской области за 2008-2017гг. увеличилась с 1,5 тыс. человек на 1000 населения до 1,7 тыс. (на 12,5%), первичная заболеваемость – на 5,8%.
В структуре общей заболеваемости в 2017 г. первые ранговые места занимают последовательно болезни органов дыхания (27%), болезни системы кровообращения (14,5%), болезни костно-мышечной системы (8%), болезни органов пищеварения (7%).
Структура первичной заболеваемости населения несколько иная. Первое место, также как и по общей заболеваемости, занимают болезни органов дыхания (52%). На втором месте со значительным отрывом от болезней органов дыхания находятся внешние причины (12%). Далее следуют болезни системы пищеварения и мочеполовой системы (по 4%).


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(2) Комментариев

  1. Гость

    Частные поликлиники тоже учитывались?

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    • Аноним

      там ничего не учитывается — банно прачечный комплекс .
      Зашел, заплатил, рецепт на 10 пачек получил и ушел .

      Thumb up 0 Thumb down 0

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