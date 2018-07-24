30 000 рублей собрали на фотосессии с собаками приюта «Надежда» в Бердске

21 июля в городском парке отдыха состоялась благотворительная фотосессия для приюта «Надежда».

За 4 часа мероприятия волонтерам удалось собрать 30 тысяч рублей, сообщили в приюте.

В роли моделей были самые разные породы собак: сиба-ину, ши-тцу, якутская лайка, лабрадор, хаски, бриары, вельш корги пемброк, карликовый пинчер, кеесхонд, доберман, а также абиссинские котики.

Из приюта «Надежда» фотосессию посетили три чудесных собаки: Чайка, Джина и малышка Каролина, а также серьезный кот Макс, милая Ириска и котенок Мышка.

Посетители фотосессии могли не только с пользой провести время в компании собак и кошек, но также утолить жажду молочным коктейлем, заиметь у себя на щеке «счастливую лапку» нарисованную аквагримом, поиграть вместе с аниматорами и приобрести украшения и игрушки ручной работы от наших мастериц.

Организаторы молодежный центр «100 Друзей» и МБУ приют животных «Надежда» Бердска.