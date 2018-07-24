30 000 рублей собрали на фотосессии с собаками приюта «Надежда» в Бердске

Узнай, как улучшит твою жизнь правительство!
Несколько месяцев не могут дозвониться до 51 родителя, стоящих в очереди за местом в детсады Бердска
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
3,5 триллиона рублей потребуется на нацпроект «Демография»
От взрыва газового баллона в руках получил 40% ожогов тела житель Бердска
Митинг в честь Дня ВМФ пройдет 29 июля в Бердске
Ученые предсказали сильные катаклизмы на востоке России
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Реже стали ходить к докторам жители Новосибирской области
Документы о проведении референдума по пенсионной реформе подали в ЦИК