Несколько месяцев не могут дозвониться до 51 родителя, стоящих в очереди за местом в детсады Бердска

В жизни каждой работающей женщины наступает момент, когда она становится матерью. Приходит время декретного отпуска, который плавно перетекает в отпуск по уходу за ребенком.

Конституция РФ и трудовой кодекс дает право молодой матери провести с ребенком его первые три года жизни. Как правило, первые полтора года женщина получает пособие по уходу за ребенком, что дает возможность посидеть дома. Когда ребенку исполняется полтора года работодатель или соц. служба прекращает начислять пособие по уходу за ребенком. В силу разных обстоятельств, молодая мама выходит на работу раньше гарантированного государством срока. Поэтому каждый родитель с нетерпением ждет звонка из управления образования, с надеждой, что ребенку выдадут путевку в государственный детский сад.

Конституции РФ гласит, что по закону «предоставить право на бесплатное образование и взять в учреждение обязаны каждого ребенка, независимо от места жительства и регистрации в России, и никакие обстоятельства не могут выступать препятствием для получения образования в детском садике». А вот согласно последнему указу президента РФ, дать дошкольное образование и взять в сад обязаны детей от 3 до 7 лет, при наличии в детском саду свободного места.

С этой проблемой столкнулась и я. Моему сыну исполнилось три года летом, но на очередь для зачисления в детские сады Бердска мы встали только недавно. Причиной тому стала смена места жительства. Текущий номер общегородской очереди — 266.

— Хорошо, что не 2266, — отшутились бывалые мамы и папы.

Я решила разобраться, как в Бердске движется реальная очередь из малышей, которые не наделены льготами. В семьях которых нет «срочников», мужья и жены не прокуроры и следователи.

Елена Соколова, главный специалист управления образования Бердска рассказала «Курьер.Среда.Бердск», что на сегодняшний день в общей городской очереди на получение путевки в детские сады Бердска числятся 3234 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет.

— Укомплектование в детские сады начинается с 1 апреля. Мы начинаем формировать путевки на те места, которые освобождаются за счет выпуска детей в школу. В каждой возрастной группе своя очередь. К концу лета мы в идеале должны ликвидировать очередь детей в возрасте от 3 до 7 лет. До этого года нам эта задача удавалась. В прошлом году мы ликвидировали очередь в последний день комплектования — 25 августа, — рассказала Елена Владимировна.

Главный специалист управления образования рассказала «Курьер.Седа.Бердск», что по сравнению с прошлым годом в очереди на получение путевок в детские сады числится много детей. Она отметила, что скорее всего дети в возрасте от 4 до 7 лет будут все направлены в детские сады Бердска.

— С детьми в возрасте от 3 до 4 лет сегодня очень сложная ситуация. Как я понимаю, пик рождаемости пришелся на 2015 год, а со следующего года он пошел на спад. В этом году на начало комплектования у нас не хватало порядка 370 мест. Сейчас не хватает 200 с небольшим мест, но в течение года идет текущее докомплектование. Места освобождаются, мы сразу же звоним следующим по очереди, предлагаем место. Нет такого, чтоб место освободилось и оно пустует, — успокоила Елена Соколова.

Ежегодно за время укомплектования путевки в детские сады получают примерно 1300 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Специалист пояснила, что в каждом возрасте своя ситуация. У детей в возрасте от 2 до 3 лет мало шансов получить место в детском саду без льготы. Как показывает практика, родители готовы ждать год, чтоб попасть в детский сад рядом с домом.

— Есть родители, которые живут в Микрорайоне, а им предложили место в детском саду в центре на полный день. Они говорят, что готовы ходить по пол дня, но рядом с домом. Тогда мы направляем на полный день ребенка, который стоит следующий по очереди.

Так же у нас на сегодняшний день есть дети, которым путевки сформированы, но мы не можем с родителями связаться и сообщить им об этом. 51 ребенок по городу — это те дети, до родителей которых мы не можем дозвониться с апреля. До 25 августа мы эти места никому не отдаем. После этой даты этих детей мы вернем в очередь, мы не имеем права места держать пустыми. И на эти же места мы выдадим путевки детям следующим по очереди.

Кроме того есть 167 детей, до родителей которых мы дозвонились, выдали им путевки. На сегодняшний день они свои путевки в детский сад не принесли. Кто-то получил место не там, где хотел, сейчас они ищут варианты обмена. До 25 августа родители должны либо дойти до детского сада, либо вернуть путевку и снова встать на очередь. Как показывает практика из этих детей есть те, которые пропадают навсегда, — сообщила Елена Соколова.

В Бердске не предусмотрена социальная компенсация, если ребенку не предоставляют места в детском саду. Пользоваться услугами частных детских садов по мнению многих родителей — роскошь. Абонемент на месяц посещения частного детсада составляет 12 000 рублей. К этой сумме плюсуем денежные взносы на покупку книжек, оплату проезда внутри сада и спортинвентаря. В итоге получается кругленькая сумма — 16 000 рублей, которая многим семьям не по карману. Примерно такую же заработную плату в среднем за месяц получает житель Бердска.

— У нас рассматривается частное государственное партнерство. При школе «Экология-диалектика» есть частный детский сад «Маленький принц», мы с ними работаем уже третий год. В предыдущие годы 30 детей получили путевки в этот сад. Часть родительской платы компенсирует город, часть платят родители. Сумма для родителей составляет порядка 5 000 рублей. В этом году они вводят еще 15 дополнительных мест, — главный специалист управления образования Бердска рассказала «Курьер.Среда.Бердск» про альтернативный вариант выдачи путевки в детский сад, который не сильно ударит по карману родителей.

Судя по очередному указу президента, очередь в детских садах для детей в возрасте от 2 до 3 лет должна быть ликвидирована к 2024 году. Елена Соколова предположила, что с учетом спада рождаемости и строительства нового детского сада в микрорайоне Южном, через 6 лет в Бердске могут выдавать путевки в детские сады для малышей от года. А мне, как и многим, остается надеется, что мой 3-летний ребенок все-таки получит в этом году место в детском саду, гарантированное Конституцией РФ.