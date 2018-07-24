Минобороны отдаст землю для строительства дороги по ул. Горького в Бердске

В мэрии уверены, что сквозной проезд по ул. Горького разгрузит половину города
Согласовали с центральным военным округом вопрос по участкам земли, по которым в своем продолжении проходит ул. Горького в Бердске. Данный вопрос необходимо урегулировать для того, чтобы сделать ул. Горького сквозной. Примерно через неделю-две Минобороны подпишет приказ по земельным участкам, которые перейдут городу.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» строительстве дороги по ул. Горького до Микрорайона от главной площади Горького заговорили более двух лет назад. С предложением выступил глава города Евгений Шестернин. Тогда планировали сделать сквозной проезд к 300-летию города (к сентябрю 2016 года). Не успели. Но прямая дорога от ул. Вокзальной до Микрорайона значится в генплане Бердска, поэтому рано или поздно она появится. В планах мэрии — продлить улицу Горького до микрорайона Раздольного.
Власти города уверены в том, что развязку на ул. Горького нужно делать, дабы избежать транспортного коллапса: она способна разгрузить половину города.
Минобороны приготовил приказ, где были определены четыре участка, но в нем была допущена техническая ошибка, в связи с чем невозможно было участки поставить на кадастровый учет. Была отправлена новая схема, с учетом замечаний. После получения приказа землю поставят на кадастровый учет.
Как обстоит вопрос по министерству обороны, поинтересовался у начальника управления градостроительства Федора Каравайцева на совещании чиновников 23 июля мэр Бердска Евгений Шестернин.
— Мы получили последнее согласование Центрального округа. Сейчас Чита готовит приказ и будет отправлять его на подписание в министерство обороны, — сообщил начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.
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А кто бы сомневался. Или сейчас, или потом, но с проблемами.
4 8
Ну что народ…. на митинг собираться будем против создания там сквозного проезда? Против убирания у нас места, где могли дети без проблем на роликах кататься, на велосипедах. Где испокон веков гуляли.
Вот нефиг не нужен там скозной проезд. Южанам? Там у них дороги нет. Сделают — тогда пусть поднимают вопрос о создании сквозняка.
Сейчас это нужно/выгодно двум людям:
1) мэру, чтоб на работу ездить со свитой своей
2) попу нашему, дабы быстрее проскакивать до офиса/дома своего
Мэр бы спросил мнение людей.
39 45
Покатушки можно перенести на площадку в парке.
Вы на микрорайоне когда последний раз были? Прогуляйтесь, не пожалеете, воочию увидите в какую сторону растёт Бердск и что такое центр ныне (район разваливающихся хрущевок).
39 19
Я на Микрорайоне живу.
Бердск растёт туда, куда у него есть место.
А вот дорог в ТОМ месте нет. И смысл делать дорогу тут на площади? Объясни дуракам, как сквозная площадь сегодня, завтра в следующем, через 5 лет поможет тем, у кого нет дороги до Пионерской.
Ты был на Южном? Пробовал выехать на Пионерскую?
А новые дома возле кирпичного видел? Как с них поедешь на Горького? Через Аэродром?
Сделают микрорайон Южный нормальный, подведу пусть дорогу с его стороны до церкви и пусть поднимают вопрос о создании сквозного проезда.
Но не создать проезд и всё… это самое простое, но самое бесполезное действо.
11 7
«Через Аэродром?»
Ну да, рядом или через аэродром получается.
Писали ведь, до Раздольного продляется. Нормальный вариант сквозной дороги. Мне очень нравится при взгляде на карту.
6 4
А аэродром в среднедолгосрочной перспективе перенесут.
0 2
Тебя надо вместе с очередным мэром-грабителем перенести))
А на площади пусть дети катаются!!!
9 10
Ну вот как из раздольного детишки кататься будут? Час на автобусе петляя по разным районам в одну сторону, час обратно?
3 3
Для тех кто не помнит… мы уже лет так 15, должны были жить во всеобщем коммунизме, где у каждого квартира и у СССР базы на луне и марсе.
Это про «среднесрочное» и «перспективу».
Если минобороны этот участок земли отдаст — то я хз что должно будет случится.. апокалипсис при котором миноборе просто пофиг будет на всё.
4 2
А на площади пусть дети катаются!!!
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нудануда, а на Южном-то не дети живут, а выродки, поэтому им нигде кататься не надо: ни на площади, потому что туда не добраться, ни на Южном, потому что от пыли от ваших машин задохнуться можно.
4 2
Вот нефиг не нужен там скозной проезд. Южанам? Там у них дороги нет. Сделают — тогда пусть поднимают вопрос о создании сквозняка.
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не, Южанам не нужен. Южанам достаточно будет, если согласно генплану на Ключевой сделают тупик
14 6
прямая дорога от ул. Вокзальной до Микрорайона значится в генплане Бердска
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а ул. Ключевая в генплане значится как тупик.
6 8
так сначала дорогу построят пусть, а потом раскрывают проезд через площадь! итак зелени в городе не осталось, так последнюю повырубят! к проезду обязательно стройки в парке прилипнут! думайте ё-мана головами!
21 12
Убивает идиотизм этой идеи и то, с каким упорством она проталкивается. Ну проедте уже по Горького и посмотрите что после храма твориться. Там же не построить дорогу!!! Дома стоят прямо у дороги. А новую придется строить по стандартам, с тротуарами и остановками ОТ. Где место для этого???? Хоть кто-нибудь задавался этим вопросом?
40 25
Сделают двухполоску, как возле 10-й школы и — будет вам…
6 0
И четыре полосы уткнется в две. А тротуар? Там места меньше чем на Красноармейской. В общем ничего из этой затеи не выйдет, а кончится все тем, что откроют проезд, освоят миллионы рублей (придется сносить могильную оградку, переделывать площадь, делать стоянки, ставить светофоры) и чинуши буду пафосно подъезжать с Вокзальной к мэрии. Всё на этом.
8 3
— Сделать дорогу и убрать наконец с площади Горького этот служебный и личный автотранспорт — загадили всю площадь.
Сделать остановку прямо у входа в мэрию — чтобы они чувствовали близость к народу.))
— И чтобы ни одного холодильника на остановке!, — в отчаянии прорычал мэр.
29 10
«— Сделать дорогу и убрать наконец с площади Горького этот служебный и личный автотранспорт — загадили всю площадь.»
Даже не мечтайте! Что-что, а парковку напротив мэрии 100% не позволят убрать!!! На святое покушаетесь? Ширину дороги на пересечении Горького с Пушкина видели? Вот такой она будет через площадь и не метром шире! Догадайтесь с трех раз , что займет оставшуюся от дороги часть площади Горького!
8 4
У нас в Бердске одни дороги. Старые надо расширять. Живу на микрорайоне.
11 8
Администрация….оставьте площадь в покое…это одно из любимых мест детей…где можно покататься на велике, самокате, роликах…
33 17
На кой нам нужен сквозной проезд? Чтобы движняк и загазованность повысить? Сейчас хоть какая иллюзия более чистого воздуха, по сравнению с городом. Детвора на великах гоняет по дорогам без опаски. Почти как деревня рядом с городом. Было бы не плохо укатать центральный улицы южного в асфальт, но делать его проездным, лично мне бы не хотелось.
30 14
С Вокзала по Горького с ветерком. С Ключевой к Раздольному напролом. С Лунной прямиком на Вокзальную.
В пробку снова встанем банальную.
17 4
… в пробку встанем семибалльную!
погнали на водозаборррр!
7 4
От вокзала с ветерком
Улицею Горького.
Ключевой к Раздольному
Напролом задворками.
Прямиком по Лунной
Выход на Вокзальную,
И влетаем в пробку вновь,
В семибальную.
14 1
Отличное решение!
Эта дорога давно нужна Бердску. Это толчок к развитию города.
Сейчас по утрам и вечерам из микрорайона уже не выехать не въехать.
15 29
Наконец то,давно пора.
15 31
А если первомайскую сделать сквозной. Тем более она выходит как раз на южный.
26 3
им же надо в минобороны ездить, чё-та там согласовывать… договаривацо… смазывать??
как в анекдоте про мелкого кобелька на собачей свадьбе, когда ему крупный говорит: ты видишь, какие мы здесь красавцы и нас много? и то не каждому достанецо! а мелкий отвечает: мужики, да мне и не надо! просто я та-а-а-а-ак балдею от всей этой суеты!!!
8 4
Замучаешься выкупать для этой трассы землю и спрямлять.
С Горького дорога в обход препятствий до самого конца Бердска может быть построена. А Первомайская запутывается уже в южном, не говоря о космическом и далее…
8 7
Куда? Где там конец?
Вы карту откройте… Вот церковь в конце горького и есть конец Бердска… как бы это не звучало двусмысленно
7 4
Первомайская как раз выйдет на микрорайон. А Горького только на Южный. И где лучше? И площадь с парком не пострадает. Прям какое то нашествие на площадь, покоя не дает некоторым. С часовней не получилось, так дорогу сделать надо. Того же Шестерина через год может и не быть в Бердске, а мы и наши дети будем расхлёбывать его прихоти.
11 7
Горького мимо Южного, Белокаменного и других будущих районов в Раздольный. В микрорайон можно будет попасть двумя путями, одним старым, как сейчас, другим новым, через Горького и Южный.
2 1
Шестернин, коли так охота чё-нить продлить, продлевай уже Спортивную хоть до водозабора, а Горького оставь людям.
22 5
И как её продлить, там уже занята территория. Разве что огромным крюком.
3 0
Я категорически против изменения предназначения площади Горького. Меня устраивает это как большая асфальтированная площадка для детских игр, покатушек, пеших прогулок. Не нужна мне дорога возле парка. И так город загажен бездумными постройками торговых центров и точнчными застройками многоквартирных домов. Это не развитие, а уплотнение.
Хотите сделать проезд на микрорайон — да пожалуйста, ищите пути, пускайте в обход дорогу. Хватит уплотнять город, уплотняйте, г-н мэр, свой Новосибирск. А лучше всю администрацию нашу посадить в какой-нибудь ларёк на вокзале или в старую водонапорную башню. И развязка уже есть, и это так… современно, модно, плотно — сидеть друг у друга на головах. Можете в том же ларьке шаурмячную с торговым центром открыть, чтоб помоднее было.
26 9
«Хватит уплотнять город, уплотняйте, г-н мэр, свой Новосибирск. А лучше всю администрацию нашу посадить в какой-нибудь ларёк на вокзале или в старую водонапорную башню. И развязка уже есть, и это так… современно, модно, плотно — сидеть друг у друга на головах. Можете в том же ларьке шаурмячную с торговым центром открыть, чтоб помоднее было.»
5 3
зачем весь транспорт гнать через центр города правильное предложение договориться с искитимом и сделать кольцо со спортивной мимо бэмзовской больницы на попова
13 1
Не зря же говорят «Своя рубаха ближе к телу», так и у нас, Микрорайон и Белокаменный конечно хочет эту дорогу, потому что устал стоять с утра в пробках, а Центр бьется за площадь для детей и вечно гадящих голубей. Я думаю победят первые, потому что их проблема посерьезнее. А детям и голубям найдут место и в парке.
9 10
там от парка и так три клумбы осталось! где тот парк, что был?! к ларькам и аттракционам целый день машины едут!
**вно это, а не парк!
7 3
**вно это, а не парк!
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сделайте не **вно
5 3
Не хочет микрорайон эту дорогу.
У микрорайона есть 3 дороги…. зачем ему дорога в стороне. Считай до кладбища доехать и с кладбища в центр.. утрирую, но так.
И южанам не нужна горького…. т.к нет с Южного дороги даже на Пионерскую, а от Пионерской ещё херова туча расстояния через частный сектор(в котором дома стоят поперёк Горького и ни кто не продаст там дом под дорогу, да и не купят ибо денег нет).
Вся эта замутка только, чтобы к мэрии и церкви сделать проезд.
12 7
Три дороги и только одна из них нормальная — Красная Сибирь. Проедьте на микрорайон часов в 18.00 — посмотрите какой поток.
У жителей Южного тоже три дороги — выезд по Рогачева, через Зима-Лето и через военник. Нормальная одна — через Зима-Лето.
Как вы отвечаете, что микрорайоновцам эта дорога не нужна?
6 4
Все три нормальные дороги. И езжу там в разное время.И ни как не поможет дорога на Горького до церкви.. ок ок.. продлили гипотетически до самого Южного её… и что? Как потоки перенаправятся? Те кто ехал с Новосиба/Академа, вдруг перестанут поворачивать на Первомайскую и поедут через Горького, через херову тучу светофоров, через Южный, чтобы попасть на микрорайон? Пффф…
Ни кто не отказывается повернуть на Лелюха, дабы не стоять на светофоре «комсомольская-первомайская»… а вы предлагаете сделать людям крюк вокруг Бердска, дабы попасть на микраж
Ок… предположим что сотня машин жителей Южного всё же решит поехать по Горького, забыв о детях в садиках на микрорайоне, забыв о заезде в магазины(быстроном тот же), забыв… Проезжает по открытой площади, доезжает до церкви и … и? Куда дальше то? Там прям поперёк Горького стоят частные дома И повторю… Очень очень надо будет постараться убедить жителей от туда съехать… считай из центра города, из частного дома, съехать не пойми куда. Ок.. съехали.. А дальше куда Горького пойдёт? А пойдёт в общаги военные… и дальше в воинскую часть…
9 5
—
Ни кто не отказывается повернуть на Лелюха, дабы не стоять на светофоре «комсомольская-первомайская»… а вы предлагаете сделать людям крюк вокруг Бердска, дабы попасть на микраж
—
Ни кто не отказывается повернуть на Первомайскую, ВМЕСТО проехать чуть подальше и по Лелюха проскочить, дабы не стоять на светофоре «комсомольская-первомайская»… а вы предлагаете сделать людям крюк вокруг Бердска, дабы попасть на микраж
3 4
Все три нормальные дороги. И езжу там в разное время.
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брешете, как сивый мерин
3 4
К тому же… мой вам совет.. не ездите по Красной Сибири.. Ездите по Боровой. Там потока машин нет даже в самые ужасные часы пик.
Не понимаю мазохизм людей, ползущих среди светофоров, спидкамер, пешеходных переходов по Красной Сибири.
Если вам Боровая не упёрлась, то ездите по Урицкого… Партизанской.. аще свободные дороги и тоже идущие на микрорайон. Вон.. дороги уже есть и не надо ничего открывать для сквозного проезда.. Закатайте в асфальт. Люди спасибо скажут, т.к со времён создания Бердска ждут там сквозную дорогу асфальтовую(по генплану до микрорайона)… Почему они должны страдать и ждать, а Южанам взяли и выкатили дорогу новую?
6 7
вы знаете, я, безусловно, найду дорогу домой… мы же с вами говорим не о личных потребностях отдельно взятых граждан… Но по Урицкого, вы извините, добираться — убивать машину. И любой нормальный человек предпочтет убитую асфальтированную дорогу убитой грунтовой, коей и является ул.Урицкого. К тому же это не тот вариант для параллельного движения (как, скажем, Ленина и Островского). Да и жители Урицкого вряд ли обрадуются новому потоку машин. Их дорога — она, как бы, внутриквартальная что ли…
Вы забываете про Раздольный. А город туда тоже еще будет расти. И эта сквозная дорога существенно облегчила бы путь домой жителям Раздольного, да и Южного тоже.
5 1
Ну т.е вместо того, чтобы отремонтировать уже существующие дороги, вы предлагаете влупить деньги в дорогу в общагу военную?
И почему вы считаете, что жители Урицкого и множества других в частниках, не достойны дороги асфальтированной, троуатров и освещения?
Давайте будем делать постепенно… сначала пусть Южане(-ам) сделают дороги у них в поле, подтянут дороги в частном секторе Бердска, которые сквозные и соединяют разные части Бердска.
А потом уже будем думать о сквозном проезде по Горького…. в никуда.. в военные строения, через частные дома… это не реализуемо.
3 3
я не говорю, что они не достойны, но ведь у них и в плане не было асфальтированных дорог, а эта сквозная дорога в генплане заложена.
Да и потом, я считаю, что у тех же жителей Урицкого (да и у остальных, живущих в частном секторе) есть более-менее нормальный выезд к асфальту. Он грунтовый, да, но асфальт совсем недалеко. Им проще выбраться в центр, чем жителям раздольного и Южного.
А по вашей логике можно вообще ничего нового не делать, ремонтируя все время старое…. А город развивается (повторяться не хочу).
4 4
Первомайскую надо бы проложить как планировано…
7 0
Островского х Горького встанет колом, особенно — по утрам и вечерам. Ленина х Горького — добавится пробки круглодневно. Пешеходный переход через площадь замедлит скорость движения кратно.
И выйдет сметка — под мильенов 100. Профит будет только у руководителей таджиков, что криворуко машут лопатами.
10 4
«Профит будет только у руководителей таджиков, что криворуко машут лопатами»
5 3
смешно читать про пробки в Бердске, вы наверное в настоящие пробки не попадали, и какая разница стоять сейчас на Первомайской будет на Горького зато площади в городе будет
5 6
мы для людей или для железных коней,сам автомобилист
1 0
Гнать надо этого преступника из Бердска!
1 1
щщща подгонят «на проект» омскому автодорожному мильёнов 50, делённых на три??!
2 0