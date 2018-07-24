Минобороны отдаст землю для строительства дороги по ул. Горького в Бердске

Согласовали с центральным военным округом вопрос по участкам земли, по которым в своем продолжении проходит ул. Горького в Бердске. Данный вопрос необходимо урегулировать для того, чтобы сделать ул. Горького сквозной. Примерно через неделю-две Минобороны подпишет приказ по земельным участкам, которые перейдут городу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» строительстве дороги по ул. Горького до Микрорайона от главной площади Горького заговорили более двух лет назад. С предложением выступил глава города Евгений Шестернин. Тогда планировали сделать сквозной проезд к 300-летию города (к сентябрю 2016 года). Не успели. Но прямая дорога от ул. Вокзальной до Микрорайона значится в генплане Бердска, поэтому рано или поздно она появится. В планах мэрии — продлить улицу Горького до микрорайона Раздольного.

Власти города уверены в том, что развязку на ул. Горького нужно делать, дабы избежать транспортного коллапса: она способна разгрузить половину города.

Минобороны приготовил приказ, где были определены четыре участка, но в нем была допущена техническая ошибка, в связи с чем невозможно было участки поставить на кадастровый учет. Была отправлена новая схема, с учетом замечаний. После получения приказа землю поставят на кадастровый учет.

Как обстоит вопрос по министерству обороны, поинтересовался у начальника управления градостроительства Федора Каравайцева на совещании чиновников 23 июля мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Мы получили последнее согласование Центрального округа. Сейчас Чита готовит приказ и будет отправлять его на подписание в министерство обороны, — сообщил начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

— Сколько на это уйдет времени?

— Неделя-две.