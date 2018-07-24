Перекресток с отбойником, где сбили маму с коляской, требуют сделать безопасным жители Бердска

19 июля на перекрестке улиц Лунной и Космической в Бердске случилось дорожно-транспортное происшествие. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о том, что 70-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2131, сбил женщину, переходившую дорогу с детской коляской.

У пострадавшей черепно-мозговая травма и переломы ребер, она сейчас введена в состояние искусственной комы. Ребенок, лежавший в коляске в момент ДТП, не пострадал. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мать пострадавшей, Нина Михайловна.

Однако перекресток давно пользуется дурной славой у жителей Бердска. К примеру, бердчанка Екатерина охарактеризовала перекресток улиц Лунной и Космической не самыми лестными словами.

— Я уже не знаю, куда нам обращаться с этой проблемой. Перекресток у нас очень сложный, к тому же на нем установлены два «отбойника». Они бетонные, непрозрачные и очень высокие. Из-под них вообще ни черта не видно! — воскликнула Екатерина.

Имея собственный автомобиль, Екатерина смогла оценить недостатки отбойников, находясь за рулем.

— Я сама водитель и знаю, что там вообще не видно, когда из-за отбойника кто-нибудь выйдет. И когда ты являешься пешеходом, ты не видишь сразу, особенно если ты — низкого роста. Светофора там нет, перекресток сложный, зигзагообразный. Вдобавок, у нас рядышком две школы, и они на дорогах вообще никак не обозначены, — указала на проблему Екатерина.

Она вспомнила, что некоторое время назад кто-то из родителей школьников пытался добиться установки светофора на этом перекрестке. Но в ГИБДД им навстречу не пошли.

— Они сказали, что по ГОСТу светофор там не положен. Считают, вроде, ширину дороги, расстояние до школы… Но ведь дети-то туда ходят не по ГОСТу, микрорайон-то строится, — возмущается бердчанка.

Ирина, жительница дома № 17 по улице Лунной, тоже недовольна перекрестком.

— Аварии на этом перекрестке происходят довольно часто. Водители бьются машинами, а на пешеходный переход многие вообще не реагируют. Летят по дороге, пешеходов не пропускают. Вечером это вообще регулярно происходит. Там светофор надо ставить, тогда только будет порядок, — с уверенностью сказала Ирина.

Отбойник, установленный на переходе, Ирина также смогла оценить и как водитель, и как мама-пешеход.

— В основном, у нас не любят пропускать пешеходов. Мы уже привыкли, лишний раз постоим, подождем, пока нас пропускать начнут, а потом идем. Я и дочь приучила старшую… В темное время суток вообще не видно, что кто-то выходит, если на нем нет светоотражающих сигналов. Отбойник на дороге улучшает ситуацию для взрослых, а для детей — наоборот. Я сама водитель и иной раз я детей не вижу за этими перегородками. Они стоят за отбойником, маленьких-то не видно, потом резко выбегают. Ты не видишь их до последнего момента, — описала свои ощущения Ирина.

Директор УЖКХ Максим Совбанов согласен с мнением горожан, что перекрёсток необходимо сделать более безопасным.

— Да, это сложный перекресток и с ним надо работать. Это мое личное мнение. Я не готов ответить по стандартам, должен этот перекресток оснащаться светофором или нет. Но, по-моему, светофор там был бы не лишним. Даже не только светофор, а именно сам перекресток, как объект, должен быть оборудован, как полагается — со всеми знаками, ограждениями и светофорами, — обрисовал проект Максим Флюрович.

По словам Совбанова, сегодня рано говорить, планируется ли установка светофора на этом перекрестке и когда именно это произойдет.

— Планировать можно много, но все зависит от финансирования. Поставить светофоры одновременно везде не получится. Я думаю, что этот объект будет в плане. Но пока это только мое предположение, — подытожил Максим Совбанов.

Напомним, что глава Бердска Евгений Шестернин призвал ответственных проверить перекресток.

От редакции: Родные пострадавших в этом ДТП ищут свидетелей. Ищем свидетелей ДТП, которое произошло 19 июля 2018 г. на перекрестке Космическая и Лунная напротив ТЦ «Орбита», в котором пострадала молодая женщина. Если Вы стали свидетелем или у Вас есть запись с видеорегистратора, пожалуйста, позвоните по телефонам: 8-913-737-58-36 или 8-983-322-21-15.

