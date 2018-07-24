Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»

2018 года для редакции «Курьера» — юбилейный. 15 лет вместе с нами читатели и рекламодатели. Мы вас благодарим!
В 2018 году курьеровцы отметят 15 лет работы для читателей прекрасного и любимого Бердска. Мы благодарим всех наших, партнеров, которые идут с нами рядом эти годы! Спасибо за совместные проекты, за радость от общения с Вами, и мы верим, что впереди у нас много ярких и добрых событий!
В течение года мы будем вручать нашим партнерам грамоту «Благодарим!» и публиковать фото в газете и на сайте в проекте «Надежный партнер».
Владимир Коновалов, генеральный директор ООО «Мультипасс Сибирь», генеральный директор ООО «Стройэлектромонтаж» и академии популярной музыки «Голос»
«С газетой «Курьер.Среда.Бердск» мы сотрудничаем более 10 лет. Ее главное отличие от других изданий — достоверность информации, красивый дизайн и профессионализм сотрудников. Пусть все задуманные планы осуществятся, делового вам долголетия и новых побед».
Марина Хорошко,
директор сети магазинов «Хороший»
Поздравляем нашу любимую газету «Курьер.Среда.Бердск» с 15-летием, с большим, хорошим юбилеем. Я очень рада долгому, плодотворному сотрудничеству. Желаем больше хороших клиентов, благополучия, успехов, дальнейшего роста и процветания.
Наталья Филягина,
директор магазина «Планета электрика» бердского филиала.
«Курьер.Среда.Бердск» — хорошая газета. Хороший рекламный партнер. По уровню содержания информации и по уровню рекламной отдачи значительно превосходит все остальные местные газеты. Желаю дальнейшего развития. Поздравляю с 15-летием! Вы-молодцы!
Владимир Лоншаков,
заместитель директора ООО «Вега-МСЧ»
C газетой «Курьер» мы сотрудничаем 10 лет. Я поздравляею с 15-летием. Замечательная дата. Хочется пожелать процветания, широкой и добродушной аудитории .Чтобы газета освящала положительные стороны жизни города Бердска. Побольше уделяйте внимание талантливым детям нашего города. В спорте, в искусстве, в творчестве. Наши дети- наше будущее.
Наталья Кудрявцева,
директор агентства недвижимости «Пять звезд»
От себя лично и от коллектива компании «Микронет» поздравляю газету «Курьер.Среда.Бердск» с хорошим юбилеем- 15-летием. Желаю главному редактору Галине Коморниковой и всему коллективу газеты дальнейшего развития, успехов в работе. Мы работаем более 10 лет. Хочу отметить высокий профессионализм сотрудников редакции и руководства. Желаю, чтобы партнерство крепчало, а наши компании развивались.
Виктор Назаров, директор компании «Микронет»
Поздравляю со славным юбилеем вашей газеты. Продолжайте трудиться на благо людей и освящать все важные, злободневные события.
Желаю вдохновенных будней и волшебных праздников. Процветания и благосостояния.
Любовь Сидорова,
руководитель студии танцев «Параллель»
Газету «Курьер. Среда. Бердск» отличает сопричастность к важным событиям города и жизни людей, нуждающихся в помощи. Поэтому ваше издание за 15 лет работы завоевало авторитет у читателей. Вам звонят, пишут, а значит, доверяют. Это наивысшая оценка вашей деятельности. Желаю вам больших творческих успехов, профессионального мастерства. Оставайтесь правдивыми и пусть ваше журналистское перо всегда остается острым.
Данила Скоробогатов,
директор сети магазинов «Упаковка»
От себя лично и от коллектива «Гиппократ» поздравляю с юбилеем!
На страницах вы поднимаете, освещаете актуальные вопросы, касающиеся фундаментальных сфер человеческой жизни, в том числе пишите горожанам о том, как сохранить здоровье. Любимой газете желаю благополучия и благоденствия.
Николай Жданов, директор клиники «Гиппократ XXI века»
Поздравляю вас со знаменательной датой — 15-летием! Журналисты «Курьера» всегда в эпицентре событий. На страницах газеты освящаются не только злободневные городские вопросы, но и поднимаются проблемы страны. Профессионализм журналистов, креативность дизайнеров и находчивость рекламистов привлекают с каждым годом все больше читателей. Успехов, удачи, всем здоровья и дальнейшего развития.
Антон Кааритс, директор кредитно-страхового
агентства «Авто Статус»
По газете «Курьер. Среда. Бердск» можно вести летопись нашего города Бердска. Ваше издание разнообразное по содержанию и тематике публикаций. Но неизменно то, что здесь каждый найдет то, что интересно его уму и дорого сердцу. Новых вам творческих успехов, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Вячеслав Николаев, директор компании «Натали-Арт»
Газета «Курьер. Среда. Бердск» занимает лидирующее место среди сибирских средств массовой информации. Не даром ваш газета несколько раз удостаивалась звания «Лучшая газета России». Все это, возможно, благодаря не только профессионализму сотрудников, но и безграничной преданности свой профессии. Желаю редакции «Курьера» удачи, благополучия и дальнейших творческих успехов в вашем благородном деле.
Гарегин Амбарцумян,
директор компании «Сердечные сладости»
На протяжении 15 лет газета «Курьер. Среда. Бердск» остается живой, оперативной и эффективной формой передачи информации. За годы работы ваше издание завоевало заслуженный авторитет у своих читателей. Желаю журналистам, рекламистам и дизайнерам новых удач, счастья и благополучия!
Татьяна Уцумиева, руководитель
праздничного агентства «Праздничный переполох»
Главное, что отличает «Курьер» от других изданий — это оперативность информации, глубокое понимание городских проблем, способность доходчиво и вдумчиво излагать насущные вопросы. Эти качества характеризуют журналистов. Желаю коллективу неиссякаемой творческой энергии, вдохновения, разноплановых материалов и верных читателей. Надеюсь на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество. Искренне желаю вам трудовых успехов, новых творческих идей и оптимизма.
Никита Марцунов,
магазин автозапчастей «Автоник»
— С газетой «Курьер» мы сотрудничаем с момента ее основания. За 15 лет увеличилось число страниц, расширилась аудитория издания.
Если честно, я ее больше люблю читать, чем другие бердские издания.
«Курьер» — очень яркая и красочная газета с легко изложенной информацией. Всегда просматриваю рубрику : «С днем рождения!». Бердск — город маленький, много знакомых. В газете прочитал — о, у него день рождения! Самое время взять телефон и поздравить.
Особенно мне нравятся новости, отражающие события Бердска. Многие сейчас читают сайты, а я люблю по-старинке полистать газету. Я и книги предпочитаю печатные. Желаю любимой газете оставаться на рынке 15 раз по 15 лет. Осваивайте новые территории Искитима и Академгородка.
Поменьше криминала, побольше радостной информации про детей и людей, делающих добрые дела в Бердске.
Юлия Болтрукевич,
коммерческий директор кондитерского цеха «Продсиб»
Виктор Устюжанин,
директор клиники
— С «Курьер.Среда.Бердск» работаем с момента ее основания. Газета с новым подходом в освещении событий, с легким перчиком и серьезными обсуждениями среди населения и журналистов разнообразнейших тем. Это всегда радует. За много лет издание не потеряло свою популярность, газета по-прежнему читаема. Горожане ждут каждый ее выпуск. Она расширилась за счет сайта, который тоже весьма хорошо посещается и просматривается. То, что у нас есть такие газеты, это очень хорошо. Журналистика должна быть разносторонней: нужны газеты для отдыха, для обсуждения, газеты для размышлений и многих других
разных тем, включая проблемы улучшения здоровья, социально-культурного развития. Все это есть в газете «Курьер.Среда.Бердск». В честь 15-летнего юбилея хочу поздравить и руководителя — зачинателя газеты, и сотрудников молодых, и тех, кто давным-давно в этой газете. Кстати, за много лет я не заметил, чтобы в редакции была высокая текучесть кадров. Это определенный показатель качества работы и дружности коллектива. Успехов «Курьеру», дальнейшего развития, благодарных читателей, оценивающих интересность и быстроту подачи материала и актуальность этих тем. С праздником вас!
— С еженедельной газетой «Курьер.Среда.Бердск» мы работаем много лет. Ее читают. Эта газета пользуется популярностью у населения за актуальность для жителей нашего региона. Когда человек ищет информацию, он идет и открывает «Курьер». Мы в этом убедились на собственном опыте. Любая наша публикация в этом издании находит мгновенный отклик у читателей. У газеты есть сайт, где идет живое общение с читателями. Скорее всего, это и привело к успеху издания. И, конечно, это его сотрудники — великолепные профессионалы своего дела. Всего вам хорошего!
Игорь Литвинов,
директор научно-клинического центра онкологии и неврологии «Биотерапия»
Любовь Чмыренко,
директор салонов штор
— Сегодня ваша газета достойно занимает одно из самых значимых мест среди средств массовой информации города. В газете «Курьер.Среда.Бердск» мы размещаем рекламу с первых ее номеров. У издания большая аудитория. Большой плюс в тематических страницах. К примеру, публикуется информация о том, как оформить окна или комнату шторами и рядом реклама мест, где бердчане могут заказать одежду для окон. Размещение рекламы на тематических страницах гораздо эффективнее.
Мне нравится, что ваши журналисты очень много работают с населением и делают много интервью с обычными людьми, высказывающими мнение по поводу проблем и событий в нашем городе. Очень много различных конкурсов.
У «Курьера» замечательный коллектив! Напористый, энергичный, способный преодолевать любые трудности. С сотрудниками приятно общаться в живую и просто разговаривать по телефону.
От всей души желаю процветания, творческих идей и успехов. Здоровья, счастья и больше преданных читателей. Развивайтесь и радуйте нас новыми номерами.
— «Курьер» — одно из самых красивых изданий нашего города. Приятно, что, кроме проблем и событий, у вас много полезной информации и советов специалистов, как сохранить красоту и здоровье. Поздравляю ваш коллектив и лично руководителя отдела рекламы Елену Лапину! Спасибо огромное за вашу оперативность и понимание! Вы настоящие профессионалы! Дальнейшего вам роста и процветания!
Ольга Лузянина, основатель студии «Лайм» и «Relax Time»
— С газетой «Курьер» мы работаем больше 10 лет. Газета мне нравится. Ее отличает более полная раскрываемость информации. И, что немаловажно, она достоверная, исчерпывающая и познавательная. Среди других изданий ее выделяет яркое оформление. Здорово, что вы проводите много конкурсов. Людям интересно поучаствовать, показать, что они могут и получить подарки. Побольше вам рекламы и успехов!
Татьяна Переладова,
директор «Садового центра Татьяны Переладовой»
Сотрудничаем с «Курьером» с момента основания. Люблю читать новости Бердска. В 15-летний юбилей желаю процветания, и успехов.
Александр Родиков,
генеральный директор ООО НПП «Сибирский энергетический центр»
— С первого номера с интересом прочитываю все публикации еженедельника «Курьер. Среда.Бердск». В каждом номере содержатся оперативные новости, которые также можно посмотреть на сайте. Развивайтесь дальше, и пусть все больше читателей выбирают «Курьер».
Константин Болтрукевич,
коммерческий директор холдинга «Продсиб»
— За 15 лет работы издание «Курьер.Среда.Бердск» стало авторитетным источником информации для тысяч горожан. Еженедельно поднимаются и освещаются актуальные проблемы Бердска. На страницах газеты представлены разные точки зрения по важным городским и общественным проблемам. От души желаю творческих успехов и удачи в вашем благородном и значимом деле.
Сергей Овчинников, директор ГБОУ НСО «Казачий кадетский корпус имени Героя РФ Олега Куянова»
— «Курьер» поднимает реальные городские проблемы и акцентирует на них внимание. Хорошо, что в газете есть позитивная информация. Хотелось бы, чтобы ее было больше. Интересно видеть знакомых и пациентов в газете. Прикольно, что кто-то что-то выигрывает. Сотрудникам — крепкого здоровья и интересной профессиональной жизни, газете «Курьер. Среда.Бердск» — процветания.
Алексей Шурыгин, заведующий «Кабинетом восстановительной травматологии, ортопедии и патологии позвоночника»
— Газету «Курьер.Среда.Бердск» отличает оперативность подачи информации и обратная связь с читателями. Вам хорошо удается полноценно раскрывать городские проблемы. Желаю больше писать о событиях в области культуры, образования, спорта. Наш город растет и меняется в лучшую сторону, и хотелось бы это видеть на страницах газеты. Позитива и хорошего настроения!
Татьяна Смирнова, директор лицея №7
— С газетой Курьер.Среда.Бердск» мы работаем с момента основания нашей клиники. Хочу поздравить весь коллектив “Курьер. Среда.Бердск» с 15-летием, пожелать дальнейшего роста, процветания и осуществления задуманных идей! Особую благодарность выразить Елене Зыковой. Елена очень позитивная, открытая, а главное, профессионал в своем деле!
Елена Хомутова, директор
стоматологического центра «Смарт-Дент»
— Поздравляю газету «Курьер.Среда.Бердск» с 15-летием. Желаю дальнейшего развития, благодарных читателей и клиентов и новых интересных проектов. Вы очень полно, оперативно, а главное, информативно освещаете события Бердска и не только. Молодцы! Так держать!
Марина Лебедева,
хозяйка соляной пещеры «Марисоль»
— Газету «Курьер.Среда.Бердск» читаю с первого номера и жду ее каждую среду. Еженедельник всегда у меня под рукой. «Курьер» отличают свежие, актуальные новости. Мне интересно узнавать из первых уст, что происходит в Бердске, каковы перспективы его развития. Оставайтесь такими же динамичными, перспективными, интересными. Мы вами восхищаемся и желаем расширения читательской аудитории!
Наталья Судобина,
директор «ИП Судобина»
— «Курьер.Среда.Бердск» — лакмусовая бумажка состояния городского сообщества. Вы пробуждаете неравнодушие. Бывает, материалы вызывают неприятие, иногда отторжение, но они заставляют людей не просто ежедневно тихонечко возмущаться, а осознать, что происходит и понять свою позицию. И, возможно, отважиться на действия для решения насущного вопроса. Очень подкупают и вызывают безусловное уважение проекты, посвященные сохранению истории Бердска. «Курьер» — одно из немногих изданий, которое черпает личную информацию у людей. Публикации бережно вырезаются, складываются в папочку, хранятся в музее как историческое пособие для последующих поколений. Не теряйте вдохновения и верьте, что все проблемы преодолимы.
Марина Янеева, заведующая сектором просветительской работы бердского историко-художественного музея
— «Курьер» — это главный рупор мнения жителей Бердска. Материалы даются понятно и доступно. Люди читают, и они их за душу берут. Ведь статьи рассказывают о повседневной жизни, о том, что наболело. Бердчане еще что-то хотят узнать, а «Курьер» уже об этом говорит. Самым первым. Не прошло 15-20 минут, как что-то случилось, а «Курьер» об этом извещает. Здесь трудятся профессионалы своего дела. «Курьер» не только информирует, охватывая все сферы жизни, но и воспитывает. Потому что происходящее можно примерить на себя, чтобы не повторять чужих ошибок.
Николай Сычев, депутат
бердского горсовета депутатов
— «Курьер.Среда.Бердск» за годы стала более читаемой и любимой. Редакция — команда профессионалов. Вы следите за ситуацией, держите руку на пульсе жизни города и страны. Вы все время находите что-то новое. Фотомарафоны с удовольствием просматриваю. Восхищаюсь тем, что подрастающему поколению вы уделяете особое внимание. Публикуете в газете и на сайте фотографии выпускников и посвящаете им журналы. Желаю здоровья и улыбок. Оставайтесь такими же позитивными и справедливыми. Спасибо редактору Галине Коморниковой за то, что она есть, за ваш замечательный коллектив. Дальнейших интересных проектов. Неиссякаемой вам творческой энергии.
Татьяна Пучкова,
руководитель исполкома МО «Единая Россия»
— Хочу поздравить газету «Курьер.Среда.Бердск» с юбилеем и поблагодарить за интресное сотрудничество. Желаю новых партнеров, новых друзей, новых интреснейших идей, которыми вы всегда нас вдохновляете. Продолжайте шагать по жизни с оптимизмом и заряжать им своих партнеров.
Елена Велижанская,
руководитель агентства недвижимости
— Здоровья, счастья всем сотрудникам. Газете — развития и процветания. Надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество будет таким же интересным и плодотворным.
Евгения Владимировна
Шиповалова,
директор комплекса
отдыха «Дюны»
— От всей души поздравляю «Курьер» с 15-летием. Для газеты это значительный возраст. Еженедельник «Курьер.Среда.Бердск» — самая значимая газета, самая читаемая, самая любимая. Спасибо «курьеровцам», что они помогают отстоять позицию жителей. В частности, мы спасли от застройки рощи по ул. Рогачева,1, и Красная Сибирь, 120. Вашу газету читают не только бердчане, но и сотрудники областного правительства и федеральных структур в Новосибирской области. Пусть «Курьер» будет такой же читаемый, такой же любимый. Оставайтесь такими же актуальными, чтобы все новости мы узнавали из газеты «Курьер.Среда.Бердск».
Елена Белова,
депутат Совета депутатов Бердска
— Газету «Курьер» читаю регулярно. Интересно что происходит в Бердске, как он меняется. На страницах газеты высказываются разные точки зрения, отражающие проблемы города и страны. В честь юбилея желаю здоровья, благополучия, дальнейших творческих успехов в вашем благородном деле и процветания.
Яков Финеев, врач — стоматолог-хирург,
стоматолог-ортопед стоматологической
клиники «Элит»
— Благодарю руководство Издательского дома«БукЪвица» и менеджера Ольгу Курскиеву за продуктивное сотрудничество, лояльность и понимание. Мне нравится, что газета полноцветная. Качественная полиграфия, грамотный дизайн, интересные тексты. Что для меня немаловажно — реклама в вашем издании работает! Развивайтесь дальше, прирастайте новыми клиентами. Увеличивайте число информационных и рекламных площадей и расширяйте территорию своего распространения.
Алексей Меркулов, руководитель компании
— Газету читаю с первых номеров. Она очень отличается от других изданий оперативной подачей информации. Все самые свежие, актуальные и сенсационные новости мгновенно появляются на сайте, а затем выходят в газете. Я с большим удовольствием читаю исторические очерки о Бердске. Серию публикаций к 300-летию нашего города библиографы используют постоянно. Хорошо освещается культурная жизнь города, всегда читаем советы докторов. В газете структурирована рекламная информация, собран материал различных профильных учреждений, их адреса и контакты. Хотелось бы, чтобы больше вы писали о людях рабочих профессий: ветеранах и молодежи.
Газета — это тот же человек. 15 лет — подростковый возраст, когда открыты все дороги и впереди масса возможностей. Хороших и благодарных вам читателей. А редакции больше положительных и счастливых историй. Благодарю редактора Галину Коморникову за ее отзывчивость и неравнодушие к городу и жителям. Уверена, что наше плодотворное сотрудничество и партнерство будут крепнуть год от года.
Инна Суворова, заместитель директора
централизованной библиотечной системы Бердска
— Последние несколько лет успешно сотрудничаю с «Курьер.Среда.Бердск». Также являюсь постоянным читателем этой газеты. Несмотря на свой молодой возраст — 15 лет, объективно освещает события Бердска и страны.
Желаю коллективу и дальше крепко держать перо на пульсе событий. А газете оставаться востребованной и интересной для читателей.
ИП Абрамов Владимир Александрович
— В «Курьере» написана правда о жизни Бердска. Я с особенным интересом читаю о том, как развивается наш город, прирастает новыми зданиями и сооружениями. Хотется чтобы вы писали больше о значимых объектах Бердска, в том числе и спортивных. Чтобы как можно больше бердчан привлекалось к здоровому образу жизни. Рассказывайте о перспективных бердских спортсменах, их успехах и проблемах, решив которые, спорт Бердска поднимется на небывалую высоту. Великолепному коллективу «Курьер.Среда.Бердск» желаю процветания и берущих за душу статей.
Владимир Колотов, заместитель генерального директора проектно-строительной компании «Капитал-Инвест»
— Поздравляю с замечательным юбилеем. Благодаря вам люди узнают самые интересные и насущные новости. За годы «Курьер.Среда.Бердск» стала для бердчан членом семьи.
15 лет — это хрустальный или стеклянный юбилей в браке. Стекло ассоциируется с чистотой и прозрачностью, и я желаю чтобы ваши репортажи оставались объективными и беспристрастными. Стекло — хрупкий материал, как и человеческая жизнь. Продолжайте дальше помогать и защищать людей. Хрусталь — это праздник и хорошее настроение.
Больше оптимизма и позитива на ваших страницах! Чтобы у бердчан было хорошее настроение, желание трудиться и создавать семьи. Еще много раз по 15 лет!
Лариса Крокус,
начальник отдела ЗАГС города Бердска
— Газета «Курьер. Среда.Бердск» поднимает важные проблемы, касающиеся как каждого человека отдельно, так и города, и страны в целом. Оставайтесь такими же интересными, злободневными и объективными. Коллективу желаю здоровья, газете — процветания.
Вячеслав Власов, председатель
бердской общественной организации
«Экологический союз «Бриз»
— Газета «Курьер.Среда. Бердск» публикует оперативную и качественную информацию для широкого круга читателей нашего города. Поздравляю отзывчивый коллектив с праздником и желаю, чтобы на страницах еженедельника было больше позитивных публикаций.
Сергей Баранов, заведующий
городским парком Бердска
— Хотелось бы пожелать «Курьеру» и дальше плодотворно работать. Освещать все городские новости в своем издании. Мы будем рады и дальше тесно сотрудничать с газетой.
Надежда Нятина,
начальник отдела транспорта
и дорожного хозяйства
— «Курьер. Среда. Бердск» читаю. Новости в том числе узнаю из газеты. Хочется видеть на страницах издания побольше позитива, интервью со значимыми в городе людьми, историй о жителях.
Юлия Бадрина,
начальник управления
экономразвития
— Мне хочется сказать спасибо «Курьеру» за оперативность. Иногда из новостей мы узнаем о каких-то ситуациях и реагируем на проблемы жителей. Желаю «Курьеру» дальнейшего развития.
Павел Дятлов,
начальник административно-технической
инспекции
— Большинство новостей «Курьера» касаются той сферы, где я работаю. Я очень рад, что наша отрасль у вас пользуется большим интересом. Всегда интересно узнавать новости с вашего сайта. Я готов всегда через вас доносить информацию до горожан. Конечно, приходится тратить много времени на комментарии, но считаю, что это необходимо.
Владимир Захаров, вице-мэр
по строительству и городскому хозяйству
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