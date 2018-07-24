Копирование, сканирование, набор текста, рассылка резюме

Дорогие бердчане, так как к нам часто обращаются за услугами по сканированию, копированию и т.д., мы решили спрос удовлетворить. Поэтому если вы окажетесь рядом с Ленина,38 и вам будут необходимы названные услуги — милости просим!
Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр)
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр)
Сканирование документа, фото
Сканирование текст с распознаванием, без форматирования
Сканирование текст с распознаванием, с форматированием
Отправка/прием файлов по электронной почте
Отправка/прием файлов с веб-сайтов
Запись файлов на флеш-карту
Набор текста (А4 формат)
Составление резюме
Рассылка резюме до 5 адресов
Отправка факса (1 страница)
Отправка факса по межгороду (1 страница)
Прайс-лист
Ксерокопирование (Лист А4) 1 сторона
прогон
5 руб.
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр)
стр.
5 руб.
от 1шт. до 50 шт.
Распечатка текста ч/б, А4 (бумага 80гр)
стр.
4,5 руб.
от 51 шт.
Сканирование документа, фото
шт.
40руб.
До А4 формата
Сканирование текст с распознаванием, без форматирования
стр.
30руб.
До А4 формата
Сканирование текст с распознаванием, с форматированием
Стр.
50руб.
До А4 формата
Отправка/прием файлов по электронной почте
файл
15руб.
До 10Мб
Отправка/прием файлов с веб-сайтов
файл
20руб.
До 10Мб
Запись файлов на флеш-карту
шт.
15р.
Флеш-карта Ваша
Набор текста (А4 формат)
Стр.
100р.
Составление резюме
Стр.
100р.
Рассылка резюме до 5 адресов
75р.
Отправка факса (1 страница)
Бердск
30р.
Отправка факса по межгороду (1 страница)
60р.
Мы ждем вас по адресу: Бердск, ул.Ленина, 38, вход с дальнего торца здания, отдельный вход. Работаем ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных. Понедельник и среда с 7.30 до 18.00
Тел: 8(383-41) 2-70-12, 8-913-204-85-02.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10