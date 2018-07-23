Проверяет факт смерти беременной женщины в клинике Новосибирска СК

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка по сообщению в средствах массовой информации о смерти беременной женщины в одном из медицинских учреждений города Новосибирска, сообщает СК РФ по НСО.

В рамках проводимой проверки следователями уже устанавливается наличие события, о котором опубликовали сведения средства массовой информации. В настоящее время они работают в медицинском учреждении.

При подтверждении информации будет в полном объеме восстановлена картина произошедшего, дана надлежащая правовая оценка случившемуся, действиям медицинских работников, установлены причины и условия трагедии.

По результатам проводимой проверки будет принято итоговое процессуальное решение.