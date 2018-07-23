КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ую квартиру! 8913-928-67-56 Людмила
продам
продам
продам
Продам 1 комнатную квартиру в районе Зима-Лето!
Продам 1-ю кв. 89138984582 ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Обеспечить безопасный переход на зебре, где сбили маму с коляской, приказал мэр Бердска

Начались задержания по делу об избиении заключенного в ярославской колонии

Больше стали умирать от болезней системы кровообращения в Бердске

Спустя месяц убрали рухнувшее на детскую площадку дерево в Бердске

Резервисты-будущие губернаторы гребли на Гребном канале

Утонувшего отца нашли, а сына ищут третий день в Обском море спасатели из Бердска

Закрыли дыру в проезжей части на ул.Ленина в Бердске

Ночью два катера с пассажирами столкнулись около острова Тайвань на Обском море в Бердске

Грязные автомобильные номера нельзя считать скрытыми

Сергей Маковский спас мальчика, но девочку не успел на пляже Индустриальный в Искитиме

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Проверяет факт смерти беременной женщины в клинике Новосибирска СК

В настоящее время следователи работают в медицинском учреждении.

23.07.2018 Фото: pxhere.com Нет комментариев

Проверяет факт смерти беременной женщины в клинике Новосибирска СК

По результатам проводимой проверки будет принято итоговое процессуальное решение

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области проводится проверка по сообщению в средствах массовой информации о смерти беременной женщины в одном из медицинских учреждений города Новосибирска, сообщает СК РФ по НСО.
В рамках проводимой проверки следователями уже устанавливается наличие события, о котором опубликовали сведения средства массовой информации. В настоящее время они работают в медицинском учреждении.
При подтверждении информации будет в полном объеме восстановлена картина произошедшего, дана надлежащая правовая оценка случившемуся, действиям медицинских работников, установлены причины и условия трагедии.
По результатам проводимой проверки будет принято итоговое процессуальное решение.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.
Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Взорвался газовый баллон в руках мужчины в с/о «Вега-1» в Бердске Обеспечить безопасный переход на зебре, где сбили маму с коляской, приказал мэр Бердска Фото: Что-то горит в Новосибирске!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Аренда беседок - скидка 30%
CRONA(Крона) medical&spa, санаторий
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика