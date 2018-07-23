Больше стали умирать от болезней системы кровообращения в Бердске

Среди основных классов причин смертности населения в Новосибирской области болезни системы кровообращения (БСК) стабильно занимают лидирующее место, составляя более половины всех случаев смертей – 52% в 2017 году (по РФ – 47%, по СФО – 44%), сообщает Новосибирскстат.

В 2017 году от болезней системы кровообращения умерло 18,5 тыс. человек, это на 357 человек, или на 2% больше, чем в 2016 г. Показатель смертности населения от БСК возрос на 1,5% и составил 666 человек на 100 тыс. населения. В Новосибирской области уровень смертности от БСК был выше, чем по РФ (588) и по СФО (557). Коэффициент смертности жителей сельской местности (756 человек на 100 тыс. населения) на 18% превышал аналогичный показатель городских жителей (642). За 2017 г. показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний возрос как в городской, так и в сельской местности (на 0,8 и на 4%, соответственно).

Среди городских округов и муниципальных районов области уровень смертности населения от БСК существенно различается. Наиболее высокий показатель смертности населения от данной причины смерти в 2017 году был зафиксирован в Чулымском (11 человек на 1000 населения), наименьший – в городском округе рп Кольцово (5 чел. на 1000 населения). В городском округе г. Новосибирск от болезней системы кровообращения в 2017 году из каждой 1000 человек населения умерло 6.

За год сокращение числа умерших от БСК было зафиксировано в городских округах г. Новосибирск, рп Кольцово и в 13 муниципальных районах области, рост отмечен в городских округах г. Бердск, г. Искитим, г. Обь и в 16 муниципальных районах. В Кочковском районе данный показатель не изменился.

Болезни системы кровообращения включают в себя несколько подгрупп. Среди них выделяется, прежде всего, ишемическая болезнь (ИБС), которая является причиной смерти более половины умерших от болезней системы кровообращения (61%), 30% умерли от цереброваскулярных болезней (ЦВБ), далее следуют другие болезни сердца – 4,5%, болезни артерий, артериол и капилляров составили 2%, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, и болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов – по 0,6%. На хронические ревматические болезни сердца, болезни легочного сердца и нарушения легочного кровообращения, другие и неуточненные болезни системы кровообращения приходится 0,6%.

В 2017 году от ишемической болезни сердца умерло 11,4 тыс. человек (на 671 чел., или на 6,3% больше, чем в 2016 г.), от цереброваскулярных болезней (ЦВБ) – 5,6 тыс. человек (на 139 чел., или на 2,4% меньше, чем в 2016 г.).

Абсолютное число умерших от БСК женщин стабильно превышает число умерших от данной причины мужчин. Так, в 2017 году численность умерших от сердечно-сосудистых заболеваний женщин была на 1,7 тыс. больше, чем мужчин (на 20,4%), в том числе от ишемической болезни сердца – на 566 человек, или на 10,5%, от цереброваскулярных болезней – на 1,3 тыс. человек, или в 1,6 раза. Всего в прошлом году умерло от сердечно-сосудистых болезней 8,4 тыс. мужчин (45,4 % от всех умерших от БСК) и 10,1 тыс. женщин (54,6%). Из них 5,4 тыс. мужчин (47,5% от всех умерших от ИБС) и 6 тыс. женщин (52,5%) умерли от ишемической болезни сердца, 2,2 тыс. мужчин (38,5% от всех умерших от ЦВБ) и 3,5 тыс. женщин (61,5%) – от цереброваскулярных болезней.

2,4 тыс. человек, умерших от БСК, находились в трудоспособном возрасте (29% от общего числа умерших в трудоспособном возрасте и 13% от числа умерших от БСК), из них 2 тыс. человек (83%) – мужчины, 415 человек (17%) – женщины.