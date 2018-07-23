Обеспечить безопасный переход на зебре, где сбили маму с коляской, приказал мэр Бердска

За прошедшую неделю зарегистрировано 460 обращений граждан в отдел МВД по Бердску.

— Совершено 20 преступлений, 9 было раскрыто в дежурные сутки, три — из числа ранее зарегистрированных. В отдел доставили 29 нарушителей, 5 — задержали. Выявлено 43 административных правонарушения. В общественных местах совершено три преступления. За прошедшую неделю тяжких преступлений на территории Бердска не зарегистрировано не было. Все запланированные массовые мероприятия прошли без происшествий, — сообщил на совещании чиновников 23 июля замначальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин.

На этой неделе будут отмечать День военно-морского флота, отметил после выступления Волгина мэр Бердска Евгений Шестернин.

По словам Сергея Волгина, этой информацией они владеют, личный состав подготовлен. В день ВМФ будет проведен инструктаж и полицейские обеспечат охрану порядка.

На пересечении ул. Космической и Лунной на прошлой неделе произошло дорожно-транспортное происшествие. ДТП было с тяжелыми последствиями, хорошо, что пострадавший выжил, отметил Евгений Шестернин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ДТП произошло на пересечении улиц Лунная и Космическая в Бердске 19 июля. Водитель 1948 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-2131 допустил наезд на пешеходов. Коляска уже находилась на тротуаре, а вот мама покинуть проезжую часть не успела. Женщина доставлена в больницу, а ребенок находится под наблюдением врачей.

— Я думаю надо дать поручение комиссии по безопасности дорожного движения проанализировать и понять: место ли это повышенной концентрации ДТП или трагическая случайность. Захарову (вице-мэру по строительству и городскому хозяйству, — прим. ред.) провести совещание по безопасности дорожного движения, Совбанову (начальнику УЖКХ, — прим. ред.) принять в этом активное участие, так как эксплуатация дорожного полотна — это ему не понаслышке известно. Понять, почему эта трагедия произошла, вина водителя сама собой подразумевается, и нам обеспечить в этом месте максимальную безопасность для пешеходов, — подчеркнул мэр.

Сергей Волгин отметил, что по данному вопросу в отделе МВД по Бердску также примут меры.

От редакции: Родные пострадавших в этом ДТП ищут свидетелей. Ищем свидетелей ДТП, которое произошло 19 июля 2018 г. на перекрестке Космическая и Лунная напротив ТЦ «Орбита», в котором пострадала молодая женщина. Если Вы стали свидетелем или у Вас есть запись с видеорегистратора, пожалуйста, позвоните по телефонам: 8-913-737-58-36 или 8-983-322-21-15.