Утонувшего отца нашли, а сына ищут третий день в Обском море спасатели из Бердска

На третий день поисков подняли со дна Обского моря утопленника водолазы поисково-спасательного отряда, базирующегося в Бердске.

По словам начальника поисково-спасательного подразделения ПСО Сергея Козина, вечером 21 июля в отряд поступило сообщение из ГУ МЧС по Новосибирской области о том, что на Обском море в устье реки Мельтюш, предположительно утонули 57-летний отец с 21-летним сыном, который недавно вернулся из армии.

— Днем они пошли купаться и не вернулись домой. Родные не могут их найти. Последний раз отца с сыном видели, когда они купались. Два спасателя ПСО и два спасателя Сибирского спасательного центра отправились на место на катере. Прибыли уже в 21.50. Они работали 1 час, пока не потемнело. В тот вечер они патрулировали прибрежную полосу, место, где могли купаться пропавшие. Никто не видел, что сын с отцом тонули. Поиски не принесли результатов, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 23 июля Сергей Козин.

На следующий день спасатели получили официальную заявку на розыск пропавших из искитимской полиции. Там сообщалось, что есть основания полагать, что отец с сыном могли утонуть.

На поиски утром 22 июля выехали трое водолазов и двое спасателей. Обследовали значительную территорию методом тралления в том месте, где могли утонуть пропавшие. Поиск не принес результатов.

На третий день поисков, 23 июля, в четвертом часу дня водолазы нашли в ста метрах от берега на глубине трех метров тело 57-летнего мужчины. Именно там, где очевидцы видели отца с сыном купающимися. На место вызвали оперативную группу и приступили к поиску второго утонувшего.

Бердские спасатели продолжают до сих пор искать тело второго утонувшего.