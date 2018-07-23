Вклады в валюте стали более доходными и начали пользоваться спросом

Теперь максимальная доходность составляет 2,2% годовых — по вкладу «Акцепт Премиум» с выплатой процентов в конце срока. Вклад «Максимум» на полтора года с ежемесячным начислением процентов открывается под 1,8% годовых. Минимальная сумма вклада 200 долларов.

Процентные ставки по вкладу «Удобный» в долларах (пороговые суммы 200 и 10 тыс. долларов, срок год) в зависимости от суммы равны 1,1% и 1,2% (ранее 0,6% и 0,7%). Вкладом можно пользоваться в любое время до неснижаемого остатка. Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.

Все вклады можно пополнять.

Подробные условия на сайте www.akcept.ru