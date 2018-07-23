Вклады в валюте стали более доходными и начали пользоваться спросом

Резервисты-будущие губернаторы гребли на Гребном канале
Утонувшего отца нашли, а сына ищут третий день в Обском море спасатели из Бердска
Закрыли дыру в проезжей части на ул.Ленина в Бердске
Ночью два катера с пассажирами столкнулись около острова Тайвань на Обском море в Бердске
Грязные автомобильные номера нельзя считать скрытыми
Сергей Маковский спас мальчика, но девочку не успел на пляже Индустриальный в Искитиме
Минтранс региона доволен ремонтом дорог в Бердске
Минобороны отдаст землю для строительства дороги по ул. Горького в Бердске
Выкрученная шпилька стала причиной гибели пилота в авиакатастрофе Wilga-35А в Бердске
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