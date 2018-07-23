Начались задержания по делу об избиении заключенного в ярославской колонии

Установлены личности всех сотрудников ярославской колонии, подозреваемых в пытках заключенного, шестеро из них задержаны, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).

«В настоящее время следствием установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Сегодня уже задержаны шесть человек», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в «Интерфакс».

В нем отмечается, что в суд будут направлены ходатайства следствия об аресте задержанных.

«Выполняются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание остальных подозреваемых», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе отметили, что проведены обыски и выемки документации на территории исправительной колонии и областного УФСИН. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям руководства исправительной колонии и ответственных должностных лиц УФСИН по Ярославской области.

По данным СКР, группа сотрудников УФСИН по Ярославской области, «находясь на территории исправительной колонии №1, расположенной в Ярославле, действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применила насилие в отношении заключенного».

«При этом злоумышленники нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям», — говорится в сообщении.

С чего все началось

В минувшую пятницу «Новая Газета» опубликовала видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают мужчину дубинками и выливают на него воду из ведра в помещении колонии.

По данным издания, на видео запечатлены сотрудники исправительной колонии №1 ФСИН по Ярославской области, а человек, которого избивали — заключенный Евгений Макаров. Инцидент произошел 29 июня 2017 года, утверждала газета. Публикация вызвала широкое обсуждение и возмущение в социальных сетях.

Исправительная колония №1 УФСИН Ярославской области уже оказывалась в центре скандала, связанного с избиением заключенных. В 2017 году фигурант дела о беспорядках на Болотной площади Иван Непомнящих и двое других осужденных жаловались на избиения сотрудниками. Прокуратура и следователи тогда начали проверку по заявлению осужденных об избиении. Адвокаты неоднократно сообщали о том, что не могут попасть в колонию к осужденным.

28 апреля в ответ на запрос защитников Европейский суд по правам человека направил российским властям — ФСИН и Минюсту — предписание о применении к осужденным правила 39 Регламента суда, обязав в течение двух суток провести независимое медицинское обследование осужденных и допустить к ним адвокатов. 3 мая в пресс-службе УФСИН по Ярославской области «Интерфаксу» сообщили, что врачи проводили осмотр троих заключенных ИК-1 Ярославля, в том числе Непомнящих, и не обнаружили у них следов побоев.

Между тем, правозащитники утверждали, что начальник колонии после инцидента был уволен. Пресс-служба УФСИН этот факт опровергла.

В настоящее время учреждением руководит Владимир Московский. Он является временно исполняющим обязанности начальника, сообщает сайт УФСИН.

Источник: Интерфакс