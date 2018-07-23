Ночью два катера с пассажирами столкнулись около острова Тайвань на Обском море в Бердске

Ночью 21 июля столкнулись две моторные лодки возле острова Тайвань на Обском море в Бердске. Виновник происшествия на воде скрылся с места. Второй катер с четырьмя пассажирами на борту при столкновении получил пробоину.

Отдыхающим удалось добраться до острова Тайвань, откуда они позвонили в поисково-спасательный отряд (ПСО), базирующийся в Бердске.

— Пострадавшим требовалась эвакуация. На место отправились четверо спасателей на катере и отбуксировали моторную лодку и пассажиров до лодочной базы «Наука». Отдыхающие лодку оставили там, чтобы ее забрать в дальнейшем, от медицинской помощи отказались, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник поисково-спасательного подразделения ПСО Сергей Козин.