Закрыли дыру в проезжей части на ул.Ленина в Бердске

На позапрошлой неделе сломалась крышка колодца, находящегося на проезжей части улицы Ленина, у остановки транспорта «Универмаг». Колодец оставался без крышки вплоть до вечера 19 июля. Автомобили и автобусы, объезжая опасный участок в том месте, ежеминутно создавали опасные ситуации.

19 июля начальник УЖКХ Максим Совбанов сообщил «Курьер. Среда. Бердск» о том, что новая крышка колодца найдена и едет в Бердск. Напомним, что Максим Совбанов также указывал на то, что новая крышка может быть по диаметру больше манжеты на 3-4 мм и потому для установки не подойдет. В этом случае предполагалось принять более радикальные меры вплоть до замены манжеты.

Однако, крышка, доставленная в Бердск, оказалась верного диаметра. В тот же день сотрудники ЖКХ установили ее на полагающееся место.