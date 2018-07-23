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Спустя месяц убрали рухнувшее на детскую площадку дерево в Бердске

Дерево распилили и вывезли по частям, в ближайшее время демонтируют пришедшие в негодность спортивные снаряды.

23.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: "Курьер. Среда. Бердск" Один комментарий

Спустя месяц убрали рухнувшее на детскую площадку дерево в Бердске

Сотрудники муниципальной УК ЖКХ распилили и вывезли по частям упавшее дерево с детской площадки во дворе дома № 102 по улице Боровой в Бердске. Сегодня, 23 июля, об этом сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Напомним, что почти месяц назад, 26 июня, во время шторма, дерево рухнуло на спортивные снаряды и серьезно повредило их. После этого оно три недели так и лежало на погнутых брусьях, расположенных рядом с песочницей.

Начальник отдела ЖКХ Татьяна Золотухина рассказала «Курьер. Среда. Бердск» о том, что после вывоза дерева будут демонтированы пришедшие в негодность спортивные снаряды. Вместо них на площадку завезут и установят новые снаряды.

Но случится это только после общего собрания, которое проведут собственники жилья.

— Что именно будет установлено на детской площадке и в каких количествах,
будет решено на общем собрании собственников дома, — сказала Татьяна Владимировна.


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