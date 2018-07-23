Грязные автомобильные номера нельзя считать скрытыми

Грязные автомобильные номера нельзя считать намеренно видоизменёнными, разъяснил Верховный суд (ВС) РФ. Если у суда нет объективных доказательств, что грязь на регистрационных номерах машины оказалась не случайно, а с умыслом, то он не может признавать автовладельцев виновными в сокрытии знаков, указывает высшая инстанция. Она согласилась, что водителей, не помывших машину, можно оштрафовать, но сумма взыскания за такой проступок будет в 10 раз ниже, чем за сознательную попытку скрыть регистрационный знак.

Суть жалобы

До высшей инстанции дошла жалоба московского водителя, получившего штраф в 5 тысяч рублей за езду на машине со знаками, которые невозможно было разглядеть.

Инспектор ДПС, а впоследствии и мировой, и городской суды сочли, что автовладелец нарушил Правила дорожного движения, так как управлял транспортом с видоизменёнными знаками.

Они обосновали свою позицию тем, что закон не позволяет пользоваться автомобилем, если его техническое состояние и оборудование не отвечают требованиям Перечня неисправностей, пункт 7.15 которого устанавливает запрет на эксплуатацию при несоответствии ГОСТу государственного регистрационного знака или способа его установки.

Нарушение данного требования как раз является административным правонарушением, а санкция статьи 12.2 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей либо лишение прав на 3 месяца.

Однако высшая инстанция не согласилась с состоявшимися по делу судебными актами.

Намеренное сокрытие или случайная грязь

ВС указывает, что согласно пункту 2.3.1 Правил дорожного движения водитель обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного средства. В том числе он должен убедиться в нормальном состоянии знаков автомобиля.

Однако высшая инстанция напоминает о правовой позиции своего пленума № 18 от 24 октября 2006 года. Пункт 5.1 документа разъясняет российским судам, что объективную сторону состава правонарушения по части 2 статьи 12.2 КоАП образуют действия по управлению транспортом:

— без государственных регистрационных знаков (в том числе без одного из них);

— при наличии государственных регистрационных знаков, установленных в нарушение требований государственного стандарта на не предусмотренных для этого местах (в том числе только одного из них);

— с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих идентификацию этих знаков (в том числе только одного из них).

При этом ответственность за просто нечитаемые регистрационные знаки на автомобилях устанавливается частью 1 статьи 12.2 КоАП РФ, по которой водитель может отделаться предупреждением либо быть оштрафован на 500 рублей. То есть ее санкция значительно мягче.

При квалификации действий по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ следует руководствоваться примечанием к этой статье, согласно которому государственный регистрационный знак признается нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток хотя бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного регистрационного знака, указывает ВС РФ.

Позиция ВС РФ

Верховный суд отмечает, что в спорном деле автовлвделец управлял транспортным средством с государственными регистрационными знаками, установленными на предусмотренных для этого местах и не оборудованными какими-либо материалами.

Согласно видеозаписи, знаки автомобиля имели лишь частичное загрязнение, что не мешало их идентификации и не давало оснований полагать о попытке их намеренно изменить, говорится в постановлении.

Между тем мировой судья, а впоследствии и Мосгорсуд квалифицировали действия водителя по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ исходя из того, что он управлял автомобилем с видоизмененными номерами, специально прикрыв цифровые и буквенные обозначения грязью.

Однако по мнению ВС РФ, объективных свидетельств того, что водитель намеренно заляпал регистрационные знаки в материалах нет, значит отсутствуют и признаки административного правонарушения по спланированному изменению или сокрытию номеров.

В связи с чем ВС изменил постановления нижестоящих судов, переквалифицировал действия водителя на часть 1 статьи 12.21 КоАП РФ и в 10 раз снизил размер назначенного ему штрафа — до 500 рублей.

Источник: РАПСИ