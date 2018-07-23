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Минобороны отдаст землю для строительства дороги по ул. Горького в Бердске

Последнее согласование прошло с Центральным военным округом, сейчас в Чите готовят приказ, который отправят на подпись в Минобороны.

23.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.

Минобороны отдаст землю для строительства дороги по ул. Горького в Бердске

В мэрии уверены, что сквозной проезд по ул. Горького разгрузит половину города

Согласовали с центральным военным округом вопрос по участкам земли, по которым в своем продолжении проходит ул. Горького в Бердске. Данный вопрос необходимо урегулировать для того, чтобы сделать ул. Горького сквозной. Примерно через неделю-две Минобороны подпишет приказ по земельным участкам, которые перейдут городу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» строительстве дороги по ул. Горького до Микрорайона от главной площади Горького заговорили более двух лет назад. С предложением выступил глава города Евгений Шестернин. Тогда планировали сделать сквозной проезд к 300-летию города (к сентябрю 2016 года). Не успели. Но прямая дорога от ул. Вокзальной до Микрорайона значится в генплане Бердска, поэтому рано или поздно она появится. В планах мэрии — продлить улицу Горького до микрорайона Раздольного.

Власти города уверены в том, что развязку на ул. Горького нужно делать, дабы избежать транспортного коллапса: она способна разгрузить половину города.

Минобороны приготовил приказ, где были определены четыре участка, но в нем была допущена техническая ошибка, в связи с чем невозможно было участки поставить на кадастровый учет. Была отправлена новая схема, с учетом замечаний. После получения приказа землю поставят на кадастровый учет.

Как обстоит вопрос по министерству обороны, поинтересовался у начальника управления градостроительства Федора Каравайцева на совещании чиновников 23 июля мэр Бердска Евгений Шестернин.

— Мы получили последнее согласование Центрального округа. Сейчас Чита готовит приказ и будет отправлять его на подписание в министерство обороны, — сообщил начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

— Сколько на это уйдет времени?

— Неделя-две.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    А кто бы сомневался. Или сейчас, или потом, но с проблемами.

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  2. Yurik

    Ну что народ…. на митинг собираться будем против создания там сквозного проезда? Против убирания у нас места, где могли дети без проблем на роликах кататься, на велосипедах. Где испокон веков гуляли.

    Вот нефиг не нужен там скозной проезд. Южанам? Там у них дороги нет. Сделают — тогда пусть поднимают вопрос о создании сквозняка.

    Сейчас это нужно/выгодно двум людям:
    1) мэру, чтоб на работу ездить со свитой своей
    2) попу нашему, дабы быстрее проскакивать до офиса/дома своего

    Мэр бы спросил мнение людей.

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    • Аноним

      Покатушки можно перенести на площадку в парке.

      Вы на микрорайоне когда последний раз были? Прогуляйтесь, не пожалеете, воочию увидите в какую сторону растёт Бердск и что такое центр ныне (район разваливающихся хрущевок).

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    • zizou

      Вот нефиг не нужен там скозной проезд. Южанам? Там у них дороги нет. Сделают — тогда пусть поднимают вопрос о создании сквозняка.
      =============================
      не, Южанам не нужен. Южанам достаточно будет, если согласно генплану на Ключевой сделают тупик *CRAZY*

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  3. zizou

    прямая дорога от ул. Вокзальной до Микрорайона значится в генплане Бердска
    ================================
    а ул. Ключевая в генплане значится как тупик.

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  4. Аноним

    Убивает идиотизм этой идеи и то, с каким упорством она проталкивается. Ну проедте уже по Горького и посмотрите что после храма твориться. Там же не построить дорогу!!! Дома стоят прямо у дороги. А новую придется строить по стандартам, с тротуарами и остановками ОТ. Где место для этого???? Хоть кто-нибудь задавался этим вопросом?

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  5. Аноним

    — Сделать дорогу и убрать наконец с площади Горького этот служебный и личный автотранспорт — загадили всю площадь.
    Сделать остановку прямо у входа в мэрию — чтобы они чувствовали близость к народу.))
    — И чтобы ни одного холодильника на остановке!, — в отчаянии прорычал мэр. *CRAZY*

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