Утвердят новую структуру администрации Бердска на внеочередной сессии депутаты

На основании обращения главы города Бердска Евегения Шестернина о созыве внеочередной сессии Совета депутатов города Бердска 31 июля 2018 года в 10-00 часов состоится внеочередная сессия Совета депутатов города Бердска четвертого созыв, сообщает пресс-служба администрации Бердска.

На рассмотрение сессии предложено вынести следующие вопросы:

1) О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 21.12.2017 № 121 «О бюджете города Бердска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2) О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бердска от 23.12.2015 № 703 «Об утверждении структуры администрации города Бердска».

3) Об утверждении «Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Бердске в новой редакции».