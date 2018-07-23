Минтранс региона доволен ремонтом дорог в Бердске

Глава министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский проконтролировал ход работ по комплексному ремонту одной из самых важных магистралей города Новосибирска – автодороги на ул. Немировича-Данченко. Выезд на объект приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» состоялся в ночь на 20 июля, сообщила пресс-служба правительства региона.

На ул. Немировича-Данченко дорожники в рамках проекта ремонтируют участок от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского протяженностью 1,5 км. На объекте уже выполнено 60% запланированных работ: фрезерование асфальтобетонного покрытия, устроен выравнивающий слой основания дороги, проведен ремонт парковочных карманов. В настоящее время укладывается верхний слой основания дороги, устанавливается бордюр, светофоры, пешеходное ограждение и дорожные знаки. По окончании этих работ на объекте будет нанесена дорожная разметка. Стоимость всех работ составляет около 92 млн рублей – это средства федерального, областного и местного бюджетов. Итогом станет устранение места концентрации ДТП на перекрестке ул. Н. Данченко и ул. Станиславского.

Анатолий Костылевский прошел по ремонтируемой дороге, пообщался с заказчиками и подрядчиками объекта. Врио министра подчеркнул, что закончить объект необходимо досрочно. «Дорога на ул. Немировича-Данченко в Новосибирске – одна из самых загруженных трасс города. Помимо прочего она выполняет роль транзитной магистрали – здесь большой поток тяжеловесного транспорта. Чтобы не мешать участникам движения, ремонт ведется преимущественно в ночное время как здесь, так и на остальных объектах города», – отметил он.

Глава регионального минтранса напомнил, что в Новосибирске в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» ведутся работы на 30 объектах. Финансирование составляет чуть более 1 млрд рублей, из которых 320 млн рублей средства областного бюджета, 451,11 млн – средства федерального бюджета. Софинансирование местного бюджета составляет 275,39 млн рублей. Все объекты планируется сдать к октябрю.

В целом по региону, по словам Анатолия Костылевского, работы в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» развернуты на всех 54 дорожных объектах. Оперативное выполнение составляет около 50% от общего объема, работы выполнены на сумму более 1 млрд рублей. В лидерах по темпам среди муниципалитетов – г. Новосибирск и г. Бердск, высокие темпы работ отмечены на дорогах регионального и межмуниципального значения, подведомственных ГКУ НСО «ТУАД».

«Сегодня приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» становится национальным проектом. Он разделен на три больших блока: первый – приведение в нормативное состояние 50% региональных дорог в соответствии с Майскими указами Президента РФ, второй – дорожные работы в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации: до 2025 года нужно отремонтировать и реконструировать 85% дорог региона, и третий – задача Президента РФ: сократить количество погибших до 4 человек на 100 тысяч населения. Нам есть над чем работать», – подчеркнул глава регионального минтранса.

Для справки

В Новосибирской области приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации. В 2018 году на реализацию проекта из федерального, областного и местного бюджетов направлено 2,4 млрд рублей. Работы запланировано выполнить на 54 объектах на автодорогах регионального и межмуниципального значения, улично-дорожной сети городов Бердск, Искитим, Новосибирск, Обь, р.п. Кольцово.