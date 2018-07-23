Медведев раскритиковал работу чиновников на Кавказе

Глава правительства Дмитрий Медведев раскритиковал работу чиновников Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что премьер обратил внимание на неэффективность работы по вопросам социально-экономического развития региона.

Медведев 11 июля провел заседание правительственной комиссии, где обсуждались проблемы развития топливно-энергетического комплекса в СКФО, а также приоритетные направления работы в рамках госпрограмм и национальных проектов.

В ходе заседания он подверг критике действия региональных властей по государственным программам, отметив их недостаточное финансирование.

Премьер выразил надежду на то, что недавно принятые кадровые решения позволят эффективно решать проблемы. Он напомнил, что тематику Северного Кавказа теперь ведет вице-премьер Виталий Мутко, профильное министерство возглавляет Сергей Чеботарев, приступил к своим обязанностям новый полномочный представитель президента в СКФО Александр Матовников.

Тогда же Медведев объявил, что Карачаево-Черкесия и Чечня вошли в программу переселения соотечественников из-за рубежа.

Источник: РИА Новости