Может еще прорвать коллектор 1968 года постройки в Бердске

На вопросы журналистов, касающиеся аварии на канализационном коллекторе, ответили 23 июля вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, техдиректор КБУ Ирина Корниевская, начальник УКС Алексей Егошин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 20 июня произошел обвал грунта над съеденным газами сводом коллектора по ул. Ушакова. Рухнувший грунт образовал пробку, из-за которой сточные воды вышли из системы канализации и хлынули на дороги и огороды частного сектора в районе переулков Краснофлотского и Урицкого.

На ликвидацию аварии на коллекторе по ул. Ушакова потребовалось 15 млн рублей.

По словам Владимира Захарова, все понимают, что коллектор 1968 года постройки сильно изношен, но о том, что его прорвет, он говорить не хочет. Главная задача — предупредить аварии в дальнейшем.

Бетонный саркофаг, положенный на бетонные трубы, по мнению Алексея Егошина, избавит от проблем на отремонтированном участке коллектора на 10 лет.

Подробности — в ближайшее время.