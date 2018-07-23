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Коммунисты Бердска: прав товарищ Зюганов, «закон о пенсионной реформе — людоедский»!

Второй пикет КПРФ против пенсионной реформы пройдет в Бердске 27 июля с 12:00 до 13:30, на площадке возле памятника Ленину.

23.07.2018 Автор: Татьяна Назарова Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий

Коммунисты Бердска: прав товарищ Зюганов, закон о пенсионной реформе людоедский!

Главный лозунг коммунистической партии против пенсионной реформы

Законопроект о повышении пенсионного возраста вызвал немалый резонанс среди населения страны, в том числе, и среди жителей нашего города. Представители коммунистической партии в Бердске согласовали уже второй по счёту митинг против «людоедской реформы». Пикет состоится в эту пятницу, 27 июля с 12:00 до 13:30, на площадке возле памятника Ленину.

— КПРФ в сегодняшнем варианте насчитывает всего лишь 60 человек, как правило, вокруг нас актив. Я затрудняюсь даже пересчитать всех, потому что люди приходят, иногда остаются, но чаще всего растворяются в общей массе. Таких за год проходит не меньше ста человек. По поводу новшества, которое сейчас правительство выдвигает… Ну, ещё не было у Госдумы возможности отвертеться. То, что выкатывает правительство, они всегда проводят. Если не с первого раза, то потом. Может быть, даже пойдут на уступки. Может быть, женщины у нас пойдут с 62 лет, а не с 63, и это удовлетворит всех сразу. Тех, кто там сидит, а не женщин, конечно, — рассуждает лидер бердских коммунистов Сергей Бессонов.

По словам Бессонова, товарищ Зюганов не стесняется в выражениях, прямо называет закон этот, вернее законопроект пока, людоедским. Поскольку он лишает возможности трудиться на законных основаниях людей, которые ещё способны к этому, и в то же время, оставляет за чертой бедности, и даже ниже опускает тех, кто уже не может трудиться. А прожить на эту пенсию, как вам известно, они не могут. Когда она там подрастёт — пройдут годы и года.

Пикет — это такое мероприятие, которое не предполагает какой-то завышенной численности участников, рассуждает он. Эта численность должна оговариваться в нашем уведомлении, которое мы отсылаем в местную администрацию. В прошлый раз мы на 15 человек рассчитывали, и в этот раз та же заявка. Эти люди будут просто стоять и держать, во-первых, наши знамёна, а во-вторых, наши лозунги. Главный лозунг: коммунисты Бердска против пенсионной реформы, против повышения возраста выхода на пенсию.

— Конечно, как говорят все из наших: где же народ? Почему он сам не идёт? Всё так же ждут, как большевики власть возьмут? Нет, 17-ый год не повторяется. Пока весь народ каким-то образом не выразит своё мнение, увы, правительство будет продолжать то, что оно делает, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» секретарь местного отделения КПРФ Сергей Бессонов.


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(1) Комментарий

  1. Gurs

    Только на этом пикете надеяться на массовость из старушек не приходится. Надо отрывать задницы от диванов нам — 40-50ти летним!

    Thumb up 0 Thumb down 1

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