Рекомендации по празднованию Дня ВМФ в Бердске 29 июля
Настоящий моряк никогда не опозорит ВМФ! Он не приходит в шортах и грязной тельняшке, трусах или трико, не цепляет купленных в ларьке значков и медалей на святой тельник, не пьет водку запивая пивом и вином литрами.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Председатель Бердского отделения Морского собрания В.Кришталь:
ВСЕРОССИЙСКОЕ МОРСКОЕ СОБРАНИЕ НАПОМИНАЕТ!
29 июля — День Военно — морского флота РФ.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ДЕНЬ ВМФ
Проходит он в каждом населенном пункте нашей необъятной Родины и за ее пределами.
Как правило, отмечают этот день хоть и бурно, но организованно и содействует им в этом администрация того или иного поселения или города.
Практика проведения праздника с участием ветеранских организаций во взаимодействии в органами власти показала практическое отсутствие каких-либо происшествий.
ПРО «РЯЖЕНЫХ»
В день ВМФ правонарушения совершают в основном лица к ВМФ отношения не имеющие «Ряженые».
Для таких лиц, как правило пьющих ( в День Пограничника — он «пограничник», День ВМФ — он «моряк», в День ВДВ он соответственно — «десантник»), ведь купить тельняшку и берет в магазине труда не составляет.
Могут быть провокаторы, работающих под заказ.
Этих моментов нам исключать нельзя, примеры имеются в достаточном количестве. Таких необходимо вывести на чистую воду, задав пару вопросов о службе и традициях, на которые каждый моряк или морпех знает ответ.
ПРО ФОРМУ ОДЕЖДЫ
Настоящий моряк одевает на праздник военную форму одежды (если таковая имеется по размеру), или чистую и опрятную гражданскую одежду (как правило брюки тельник и пиджак с заслуженными наградами).
Настоящий моряк никогда не опозорит ВМФ! Он не приходит в шортах и грязной тельняшке, трусах или трико, не цепляет купленных в ларьке значков и медалей на святой тельник, не пьет водку запивая пивом и вином литрами и не блюет затем в окружающих, не дебоширит и не нарушает спокойствия граждан.
Аккумулируя опыт и сложившиеся традиции, практически каждый моряк отмечает профессиональный праздник примерно так, как изложено ниже в рекомендации по празднованию дня ВМФ. Они не догма, а руководство к действию!
РЕКОМЕНДАЦИИ МОРПЕХУ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ВМФ 29 ИЮЛЯ:
Накануне — 28 июля:
Созвониться с друзьями уточнить время и место сбора.
Подготовить форму одежды чтобы всё сияло как я… у кота.
Приготовить несколько не сильно крупных (чтоб с утра сдача нашлась) денежных знаков, по желанию, возможностям и предстоящему турне.
Подготовить и зарядить средства связи.
29 ИЮЛЯ:
Подъем, зарядка, бодрящий душ и легкий завтрак.
Чай — кофе по потребности.
Одеть парадную, подготовленную накануне форму одежды. Документы положить во внутренний карман кителя или оставить дома. Не забыть дензнаки и средства связи.
Прибыть к 9.00 на пункт сбора, ( Памятный камень морякам) по пути прикупив цветов.
Поздороваться и поздравить присутствующих знакомых и незнакомых моряков.
В случае появления «ряженых элементов», пьяниц и дебоширов, задерживать и передавать органам правопорядка.
За 15 минут до построения занять место в строю
(по Флотам и соединениям).
Принять участие в мероприятиях.
По окончанию торжественного мероприятия:
Направиться с братьями по оружию в культурное заведение (кафе или ресторан). Принять на грудь по…..грамм:
1 — За Флот,
2 — За командиров,
3 — За тех, кто в море
4 — За Родителей,
5 – За Боевых Друзей.
Последующие тосты по желанию, граммы могут сокращаться в зависимости от состояния стояния и здоровья
(Минздрав предупреждает! Превышать норму употребления горячительных напитков, смешивать их и понижать градус опасно для вашего здоровья!).
В заключении мероприятия исполнить хором песню «про моряков».
Довести (донести) до дома товарища, передать родственникам.
Проверить наличие и целостность своих документов и средств связи.
Прибыть на своих двоих до места жительства. Вернуть форму одежды в исходное положение (до следующего праздника)
30 ИЮЛЯ:
Прибыть на работу (службу) без опозданий, как ни в чем не бывало, без амбре и гладко выбритым!
Категорически не рекомендуется:
— Валяться в нетрезвом виде в общественных местах;
— Устраивать беспорядки и дебоши;
— Нырять в неразведанный водоем;
— Позорить каким-либо образом Военно — Морской Флот!
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МОЛОДЕЦ КРИШТАЛЬ!
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Виктор батьковч, когда стали золотые погоны пристегивать к пэша…? )) А сказано — класс!!! С ув. 390пмп
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Давно уж… Как тока ПШ в золотыми пугавицами сделали.)))
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И околыш на берете неуставной…!
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Про погоны там ничего не сказано. Сказано про трусы!
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