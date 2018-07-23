Рекомендации по празднованию Дня ВМФ в Бердске 29 июля

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Председатель Бердского отделения Морского собранияВСЕРОССИЙСКОЕ МОРСКОЕ СОБРАНИЕ НАПОМИНАЕТ!29 июля — День Военно — морского флота РФ.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ДЕНЬ ВМФ

Проходит он в каждом населенном пункте нашей необъятной Родины и за ее пределами.

Как правило, отмечают этот день хоть и бурно, но организованно и содействует им в этом администрация того или иного поселения или города.

Практика проведения праздника с участием ветеранских организаций во взаимодействии в органами власти показала практическое отсутствие каких-либо происшествий.

ПРО «РЯЖЕНЫХ»

В день ВМФ правонарушения совершают в основном лица к ВМФ отношения не имеющие «Ряженые».

Для таких лиц, как правило пьющих ( в День Пограничника — он «пограничник», День ВМФ — он «моряк», в День ВДВ он соответственно — «десантник»), ведь купить тельняшку и берет в магазине труда не составляет.

Могут быть провокаторы, работающих под заказ.

Этих моментов нам исключать нельзя, примеры имеются в достаточном количестве. Таких необходимо вывести на чистую воду, задав пару вопросов о службе и традициях, на которые каждый моряк или морпех знает ответ.

ПРО ФОРМУ ОДЕЖДЫ

Настоящий моряк одевает на праздник военную форму одежды (если таковая имеется по размеру), или чистую и опрятную гражданскую одежду (как правило брюки тельник и пиджак с заслуженными наградами).

Настоящий моряк никогда не опозорит ВМФ! Он не приходит в шортах и грязной тельняшке, трусах или трико, не цепляет купленных в ларьке значков и медалей на святой тельник, не пьет водку запивая пивом и вином литрами и не блюет затем в окружающих, не дебоширит и не нарушает спокойствия граждан.

Аккумулируя опыт и сложившиеся традиции, практически каждый моряк отмечает профессиональный праздник примерно так, как изложено ниже в рекомендации по празднованию дня ВМФ. Они не догма, а руководство к действию!

РЕКОМЕНДАЦИИ МОРПЕХУ ПО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ВМФ 29 ИЮЛЯ:

Накануне — 28 июля:

Созвониться с друзьями уточнить время и место сбора.

Подготовить форму одежды чтобы всё сияло как я… у кота.

Приготовить несколько не сильно крупных (чтоб с утра сдача нашлась) денежных знаков, по желанию, возможностям и предстоящему турне.

Подготовить и зарядить средства связи.

29 ИЮЛЯ:

Подъем, зарядка, бодрящий душ и легкий завтрак.

Чай — кофе по потребности.

Одеть парадную, подготовленную накануне форму одежды. Документы положить во внутренний карман кителя или оставить дома. Не забыть дензнаки и средства связи.

Прибыть к 9.00 на пункт сбора, ( Памятный камень морякам) по пути прикупив цветов.

Поздороваться и поздравить присутствующих знакомых и незнакомых моряков.

В случае появления «ряженых элементов», пьяниц и дебоширов, задерживать и передавать органам правопорядка.

За 15 минут до построения занять место в строю

(по Флотам и соединениям).

Принять участие в мероприятиях.

По окончанию торжественного мероприятия:

Направиться с братьями по оружию в культурное заведение (кафе или ресторан). Принять на грудь по…..грамм:

1 — За Флот,

2 — За командиров,

3 — За тех, кто в море

4 — За Родителей,

5 – За Боевых Друзей.

Последующие тосты по желанию, граммы могут сокращаться в зависимости от состояния стояния и здоровья

(Минздрав предупреждает! Превышать норму употребления горячительных напитков, смешивать их и понижать градус опасно для вашего здоровья!).

В заключении мероприятия исполнить хором песню «про моряков».

Довести (донести) до дома товарища, передать родственникам.

Проверить наличие и целостность своих документов и средств связи.

Прибыть на своих двоих до места жительства. Вернуть форму одежды в исходное положение (до следующего праздника)

30 ИЮЛЯ:

Прибыть на работу (службу) без опозданий, как ни в чем не бывало, без амбре и гладко выбритым!

Категорически не рекомендуется:

— Валяться в нетрезвом виде в общественных местах;

— Устраивать беспорядки и дебоши;

— Нырять в неразведанный водоем;

— Позорить каким-либо образом Военно — Морской Флот!