Мэр после публикации закрыл люк на Ленина!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалМэр молодец, люк на ул. Ленина закрыл после публикации, сразу же…..

А заасфальтировать на ул. Маяковского (между ул.Первомайска и ул. Ушакова) то, что расковыряло КБУ, слабо? Опять никто не видит из «Слуг народа»? Два месяца прошло…..

Пни доблестных подчиненных, или если не можешь сам сделай!