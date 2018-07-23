Три семьи погорельцев примут одежду и мебель!

В рубрику «Сообщи свои новости» написалВсем здравствуйте. Нужна помощь. В поселке Кирова у трех семей сгорели дома, а вместе с ними мебель,одежда и т. д. .. Вдруг у кого-нибудь есть мебель или одежда, которые могли бы отдать погорельцам, звоните по номеру ниже.. .89137309661